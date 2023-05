﻿„Wie der Punk nach Hannover kam“: Lesung, Konzerte, Veteranentreffen im Pavillon

Hannover. Die weißen Iros sind müde. Sie stehen lange schon nicht mehr. Dafür stehen eine Menge Leute vor dem Pavillon, Durchschnittsalter 60; das Kompliment „junggeblieben“ ist nur ausnahmsweise angebracht. Veteranentreffen, Spätaussiedler aus dem zweiten Jahrtausend unchristlicher Zeitrechnung. Drinnen wird das Erscheinen eines Buchs gefeiert: „Wie der Punk nach Hannover kam“.

18 Uhr Beginn bei strahlendem Sonnenschein – ist das noch Punkrock oder schon wieder? Einer motzt draußen, dass er „keinen Penny für Punk im Pavillon“ ausgeben werde. Der Verdacht des Ausverkaufs ist so alt wie die Idee, dass man sich Instrumente schnappt und einfach loslegt, also über 40 Jahre. Und vergisst, dass eines der ersten Festivals des legendären Labels No Fun Records ebenda stattfand.

In Kittners Kinderzimmer

1979 bis 1983 war die Hochzeit des Punks in Hannover. Bands gründeten sich in atemberaubender Geschwindigkeit und lösten ebenso schnell wieder auf, und davon lesen nun Zeitzeugen, David Spoo, Sohn eines Redakteurs der „Frankfurter Rundschau“ zum Beispiel, und Klaus Abelmann, der heute Sprecher der Region Hannover ist, und viele mehr.

Mit den in Stein gemeißelten Worten „Votze schmeißt ‘ne Destruktivparty“ beginnt eine Erinnerung Abelmanns an wüste Partys im Kinderzimmer von Konrad Kittner, alias „Votze Flamenco“, später Gründer der Abstürzenden Brieftauben und seit 2006 leider tot, dem Sohn des berühmten Kabarettisten Dietrich. Wer solche Eltern hatte, brauchte andere Protestformen.

„Ohne Scorpions, Jane und Eloy!“

Ein Mann namens Rosa ist aus Berlin zugeschaltet. Ein Lennart konnte nicht kommen, weil sein Hund Rücken hat. Das hat „eine gewisse Omma-erzählt-von-der-Nachkriegszeit-Qualität“, wie Hartmut El Kurdi in einer sehr treffenden Rezension des Buchs in der „taz“ schrieb. Einerseits. Andererseits trifft sich hier eine Szene, die mindestens genauso viel Krusten der alten Bundesrepublik aufgebrochen hat wie die 68er-Generation, nur mit weniger Marktschreierei und mehr Todesfällen. Brioni trägt niemand.

Das Buch: „Wie der Punk nach Hannover kam“. © Quelle: Hirnkost Verlag

Und es kommt eine Ahnung auf, wie es damals war, in einer Stadt, die zu groß war, um einfach wegzulaufen, und zu klein, als dass man nicht selbst etwas hätte anstellen müssen. Hannover wurde damals ein Epizentrum des Punks, und die Beteiligten versuchten, den Muff der „Rock City“ loszuwerden. Motto: „Ohne Scorpions, Jane und Eloy in die 80er Jahre!“

„Doc Schwanz“ stakst auf die Bühne

Nun klopft man sich auf die Schultern, hat überlebt. Crazy Baby Doc, auch bekannt als Doc Schwanz, verirrt sich auf hohen Hacken zielsicher auf die Bühne, er suchte schon damals jede Öffentlichkeit. Vor einem Plakat mit der Überschrift „Die Zukunft hat keinen Namen?!“ und seiner Signatur steht ein Hüne namens Bärbel und schimpft, dass er vollen Eintritt gezahlt hat („Ich bin eine Legende!“). An der Theke erzählt die Thresenkraft Mitte 20, dass sie weit mehr Alkoholfreies als Alkoholische verkauft. Draußen schnackt man in der Raucherecke und raucht nicht.

Können es noch: Der Moderne Man im Pavillon. © Quelle: Stefan Gohlisch

Aber drinnen spielen die Bands von damals, zumindest einige und in Teilen: Annette Benjamin von Hans-a-Plast mit elektronischer Begleitung, weil’s die Band längst nicht mehr gibt, Bärchen und die Milchbubies mit dem Lied des Abends „Jung kaputt spart Altersheime“ und erschütternd professionell Der Moderne Man. Das hätte – großartige Band! - was werden können ohne die damalige Lust an der Vergänglichkeit. Stattdessen konterten Die Toten Hosen aus Düsseldorf.

Und um 22.30 Uhr ist der Spuk vorbei. Denn Punk ist nicht tot. Punk geht früh schlafen.

