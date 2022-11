﻿„Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“: Ronen Steinke wundert sich über das Justizsystem

Hannover. In was für einem System leben wir hier eigentlich? Ronen Steinke muss eine solche Frage in den Köpfen der Zuhörenden ausgelöst haben, denn bei seiner Lesung im Conti-Foyer bestand die Bandbreite der Publikumsreaktionen vor allem aus verständnislosem Schnauben und entgeistertem Kopfschütteln. Der Literarische Salon war voll, und alle Anwesenden schienen sich einig: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das System, um das es ging, war das deutsche Justizsystem.

„Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“

Steinke las aus seinem Buch „Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“, in dem er mithilfe von Studien und Anekdoten herausstellt, wie klassen-orientiert das deutsche Rechtssystem strukturiert ist. Eine der Anekdoten handelt vom Fall eines drogenabhängigen Mannes, der bei Rewe sechs Packungen Speiseeis stehlen wollte und dafür zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde.

Gesamtwert der Beute: rund 35 Euro. Warum die Strafe so hart ausfiel? Der Dieb wollte das Eis weiterverkaufen, um sich Drogen beschaffen zu können. Das Gericht fand, es handele sich bei dem Fall um einen gewerbsmäßigen Diebstahl, es ging also um ein Urteil für jemanden, der beruflich kriminell ist. Dafür gibt es in Deutschland mindestens drei Monate Gefängnis. Auch bei Suchtdruck mit drohenden Entzugserscheinungen.

Günstige und teure Strafen

Ob man als Berufsverbrecher oder „gewöhnlicher“ Dieb verurteilt wird, hängt im Übrigen stark davon ab, wie hoch der Wert des Diebesguts im Verhältnis zum eigenen Einkommen ist. Da der Eis-Dieb arbeitslos war, waren 35 Euro für ihn viel Geld. „Je vermögender man ist, desto billiger kommt man davon“, schreibt der Jurist und Journalist.

Volles Haus: Ronen Steinke liest aus seinem Buch „Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich“ im Literarischen Salon Hannover. © Quelle: Victor Hedwig

Fassungsloses Kopfschütteln dominierte die Zuschauerreihen auch beim Fall eines Osnabrücker Paars, das von Hartz-IV lebte, aber einige Monate lang verheimlicht hatte, dass es ein Konto im Ausland führte. So hatten sich die beiden ein paar Tausend Euro erschlichen. Beide wurden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, die jeweils höher war als die von Uli Hoeneß. Dieser wiederum hatte im großen Stil Steuern hinterzogen und den Staat so um mehrere Millionen Euro gebracht. „In beiden Fällen ist das Opfer der Staat, also die Allgemeinheit“, so Steinke. Trotzdem würden bei Hartz-IV-Betrug ab einer Summe von 1.000 Euro Freiheitsstrafen verhängt, bei Steuerhinterziehung liege der Freibetrag hingegen bei 100.000 Euro.

Das Gefühl, es gehe nicht mit rechten Dingen zu, stellte sich auch ein, als der Autor von dementen Rentnern und Rentnerinnen berichtete, die die größte Gruppe innerhalb der Notrufs-Missbrauchenden ausmachen. Es komme häufig vor, dass sie in einem Anflug von Panik den Notruf betätigten und beim Eintreffen der Sicherheitskräfte nicht erklären könnten, weshalb sie angerufen hatten. Daraufhin würden sie angeklagt, den Notruf missbraucht zu haben. Das kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden.

Nächster Termin. Am Montag, 7. November, 20 Uhr, spricht die Autorin Lucy Fricke im Literarischen Salon (Conti-Foyer am Königsworther Platz) mit ihrem Lektor Matthias Teiting über ihr Buch „Die Diplomatin“.

Von Laureen Dreesch