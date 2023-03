﻿Mit Feuer und Schmäh: Wiener Symphoniker und Beatrice Rana im Kuppelsaal

Hannover. Bloße Routine? Keine Spur – das jüngste Pro-Musica-Konzert im Kuppelsaal mit den Wiener Symphonikern und Solistin Beatrice Rana war hochinteressant. Den einen oder anderen Anlass, die Stirn zu runzeln, gab es gleichwohl.

Wobei der Stil von Dirigent Jaap van Zweden, der bereits zum Auftakt bei Beethovens „Egmont“-Ouvertüre deutlich wurde, eher gewöhnungsbedürftig als kritikwürdig erschien. Seine Bewegungen erinnern zwar ein wenig an ein Boxtraining, stellen aber durchaus präzise und detailbezogene Anleitungen dar. Dennoch wurden die Konturen der Ouvertüre im ersten Teil nicht immer ganz deutlich – um so triumphierender gestaltete der traditionsreiche Klangkörper das Finale nach der Generalpause.

Flirrende Optik

Mit Beethoven ging’s auch weiter; das 4. Klavierkonzert mit Solistin Beatrice Rana stand auf dem Programm. Die 30-jährige Italienerin, die unter anderem in Hannover studiert und mittlerweile eine Reihe von Auszeichnungen eingeheimst hat, erschien in einem silbrig glitzernden Ensemble: In modischer Hinsicht war diese Wahl der Kleidung sicherlich nicht zu beanstanden, die ständig flirrende Optik konnte allerdings in der Folge die Konzentration des Zuhörers beeinträchtigen.

Wenn man so will, spiegelte sich im Outfit allerdings der Facettenreichtum in Ranas Spiel wieder. Schon im 1. Satz wurde deutlich, dass die Pianistin sehr zart zu spielen versteht und einen leichten Hang zu Verzögerungen hat, die im Extremfall etwas manieriert wirken können. Auf der anderen Seite fällt ihre starke linke Hand auf, die punktuell an die Grenze zum Brachialen führt. Die zauberhaften kleinen Fragezeichen wiederum, die Rana in die Kadenz zu schmuggeln wusste, sprachen für ein überdurchschnittliches Gestaltungsvermögen.

Unter der Begeisterungsschwelle

Die Pianistin schien sich durchgehend bewusst, dass gerade bei dieser Komposition ein sorgsam ausgewogenes Zusammenspiel mit dem Orchester von elementarer Bedeutung ist. Entsprechend zeigte sie keine Ambitionen, unbedingt glänzen zu wollen, und manche Übergänge klappten hundertprozentig. Streiten kann man über ihre Annäherung an den 2. Satz: Dass der von starken Kontrasten lebt, die sich immer stärker auflösen, ist werkimmanent, doch Ranas zuweilen fast somnambules Spiel reizte diese Gegensätze etwas übertrieben aus. Das Finale wiederum geriet so flott wie nötig und gewünscht.

Unter dem Strich schien der Vortrag dem Publikum nicht gänzlich geheuer: Der Beifall fiel kräftig aus, blieb aber spürbar unter der Begeisterungsschwelle. Er reichte indes für eine Zugabe, und die bewies, dass diese Pianistin ihre Spezialbegabungen hat: Nicht viele können eine Schumann-Romanze nachgerade hinhauchen.

Überwältigender Brahms

Nach der Pause hatte es sich ausgehaucht. Die Wiener Symphoniker bevorzugten bei der 2. Symphonie von Johannes Brahms die Überwältigungsstrategie. Sie blieben dabei jedoch immer im Rahmen des guten Geschmacks: süffig in der ersten Hälfte, verspielt im dritten Satz, mitreißend im vierten – dabei durchgehend ebenso lebendig wie diszipliniert, in genauer Balance der heiteren und melancholischen Nuancen. Große Klasse quer durch alle Instrumentengruppen; vielleicht kann man den Hörnern wegen ihres geschmeidigen Spiels einen Extrapunkt geben.

Und auf den stürmischen Applaus folgte die vielleicht größte Sensation des Abends in Gestalt der Zugabe: Einen gefühlt millionenfach gehörten Heuler wie den 5. Ungarischen Tanz von Brahms in einer derartig brillanten Mischung aus Feuer und Schmäh zu servieren, dass man ein gänzlich frisches Stück zu erleben vermeint, spricht für allerhöchste Kunstfertigkeit.