﻿Neue Busch-Direktorin: „Ganz weit aufmachen“

Politische Diskussion, Nachhaltigkeit, Social Media: So will die neue Direktorin Eva Jandl-Jörg des Wilhelm-Busch-Museums das Haus für die Zukunft aufstellen.

Hannover. Umbruch? Nein, von Umbruch möchte Eva Jandl-Jörg nicht sprechen. Dazu schätzt die neue Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums die bisherige Arbeit des Hauses zu sehr, von der man natürlich profitiere: „Es hat eine wunderbare Sammlung, eine grundsolide Basis“, lobt die 50-jährige Österreicherin. Und doch wird sich einiges ändern im Wallmodenschlösschen, wie sie bei ihrer Vorstellung am Freitag angekündigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aus dem Vorarlberg stammende und vom Salzburg Museum nach Hannover gerufene Kulturwissenschaftlerin hat Anfang des Monats die Leitung von Gisela Vetter-Liebenow übernommen, die nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Hauses nun im Ruhestand ist. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich künftig Catrin Kuhlmann, im Frühjahr stößt für die Kunstvermittlung Luisa Wick dazu. „Frauenpower“ sei das, sagt Jandl-Jörg, „aber das ist keine Absicht.“

„Man muss das Publikum einfach anders erreichen“

Doch nicht nur personell wird es Neues geben. Die neue Chefin, die sich selbst als Teamplayerin sieht, will das Museum öffnen, mehr noch, denn „das sagt jeder, aber ich will es ganz weit aufmachen“ – hin zu anderen Einrichtungen wie Schulen oder Hochschulen, hin zur Stadtgesellschaft mit Diskussionsrunden zu aktuellen und relevanten politischen Debatten. Vor allem aber will sie gezielt auf ein junges Publikum zugehen, um das Haus für die Zukunft aufzustellen: „Es ist der Zeit geschuldet. Man muss das Publikum einfach anders erreichen.“ Man könne nicht mehr einzig auf das Bildungspublikum mit seiner Kennerschaft setzen, gerade Jugendlichen und selbst Kindern sollen niedrigschwellige Angebote gemacht werden, sei es mit Bewegtbildangeboten in den Ausstellungen oder gezielten Workshops. Auf den Social-Media-Plattformen soll einem das Wilhelm-Busch-Museum künftig häufiger begegnen, doch nicht nur hier hofft Jandl-Jörg auf einen Austausch. „Wir wollen wissen, was das Publikum von uns will.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin privat und Weihnachtsschrecken

In den Ausstellungsräumen ist das Jahr, wie bei Übergaben üblich, hauptsächlich noch von Gisela Vetter-Liebenow geplant. Los geht es Anfang März mit politischen Karikaturen von Achim Greser und Heribert Lenz, unter anderem dabei ist die just mit dem deutschen Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen ausgezeichnete Arbeit „Putin privat: Igor, richten Sie mir ein Blutbad an“. Außerdem sind Plakate und Illustrationen von Jandl-Jörgs Landsmann Günter Mattei zu sehen. Weiter geht es im Juli mit einer Hommage zum 20. Todestag des Jazz-Film-Schreib-Zeichen-Multitalents Volker Kriegel.

Lesen Sie auch

Im November startet dann die erste vom neuen Team konzipierte Doppelschau, passend zur Jahreszeit: „Oh. Oh, du fröhliche“ befasst sich mit dem „Schrecken des großen Fests“, und „Heizt du noch oder frierst du schon“ will soziale Kälte und warme Füße unter einen Hut bringen. Beide Schauen werden aus den Beständen des Museums bestückt. Auch das soll Teil des Konzepts bleiben, nicht nur aus finanziellen Gründen. Es gehe dabei zum einen darum, zu zeigen, was das Wilhelm-Busch-Museum alles in der Sammlung hat, zum anderen um Nachhaltigkeit. Weil „lange Transportwege und Kurierreisen entfallen“.

Bis zum 19. Februar sind noch die Illustrationen von Astrid Lindgrens Zeichnerin Ilon Wikland und die Bilderbücher von Pei-Yu Chang zu sehen.