Er war erstklassig als Musiker und Zeichner: Das Busch-Museum zeigt Volker Kriegels stärkste Seiten auf zwei Etagen. Und lässt ihn sogar erklingen.

Hannover. „Kaffee oder Tee?“, fragt das Huhn, im Frühstücksei hockend und notierbereit, den Herrn vor sich, der mit gezücktem Löffel in der Hand vermutlich etwas ganz anderes erwartet hätte. „Ja, was denn?“ hätte es auch fragen können. Und schon ist man mittendrin in der Welt von Volker Kriegel, zumindest in einer von mehreren kreativen Welten dieses Künstlers. der nicht nur als Zeichner Zeichen setzte, sondern auch als Jazzmusiker. Das Wilhelm-Busch-Museum versucht in den kommenden Monaten beide Welten unter einen Hut zu bringen, auf zwei Etagen, in Strich und Ton, für Kinder und Erwachsene und sogar mit einem Konzert. Titel der Schau – genau: „Ja, was denn?!“