﻿Alles erlaubt: Bissige Karikaturen von Greser & Lenz im Wilhelm-Busch-Museum Hannover

In der ersten Ausstellung unter neuer Leitung zeigt das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover Arbeiten von Günter Mattei und dem Duo Greser & Lenz. Und hängt Reaktionen von Lesern daneben – mal sachlich, mal nicht.

Hannover. „Typisch Flüchtlinge“, sagt der ältere Herr beim Strandspaziergang zu seiner Frau, „man sieht sie nirgends, sie verbergen sich vor uns, hinter jeder Düne, hinter jedem Strauch könnten sie lauern und einen anfallen.“ Darunter der Satz: „Mecklenburg-Vorpommern in Angst“. Text und Zeichnung stammen aus der Feder von Achim Greser und Heribert Lenz und hängen für die nächsten dreieinhalb Monate mit vielen anderen Arbeiten des Duos im Erdgeschoss des Wilhelm-Busch-Museums. Titel der Werkschau: „Alles erlaubt.“

Es geht, klar, um Satire, und es geht um die ewige und in jüngster Zeit fast inflationär gestellte Frage, was sie darf. Greser & Lenz, mit der „Titanic“ aufgetaucht und als Duo vor allem in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu internationaler Bekanntheit gekommen, wissen, wie sich das anfühlt – spätestens, seit eine ihrer Ausstellungen nach den Anschlägen auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ unter Polizeischutz gestellt wurde.

Damals eine Vorsichtsmaßnahme, aber Themen wie Rechtsradikalismus, Corona, Nahost oder Putins Angriffskrieg können im durchaus kontroversen politischen Meinungsbild für Diskussionen sorgen und haben es bei ihrer jeweiligen Veröffentlichung auch schon getan. Ausgezeichnet wurde kürzlich die Arbeit „Putin privat: Igor, richten Sie mir ein Blutbad an“. Diese und andere zum Thema sind die aktuellsten der rund 100 ausgestellten Arbeiten. 93 Blätter von Greser & Lenz konnte das Museum nun mit Stiftungsunterstützung von Sparkasse und Nord/LB erwerben.

Leserbriefe, mal sachlich, mal nicht

Es ist die erste Ausstellung unter der Leitung der neuen Chefin Eva Jandl-Jörg, konzipiert allerdings noch von ihrer langjährigen Vorgängerin Gisela Vetter-Liebenow. Und es gibt nicht nur etwas zu gucken im Wilhelm-Busch-Museum, sondern auch etwas zu schreiben. An einem „Stammtisch“ können und sollen Besucherinnen und Besucher ihre Meinung kundtun, ob zu einzelnen Karikaturen oder zu grundsätzlichen Geschmacksfragen. Die Ergebnisse werden gesammelt und sollen später mit Jugendlichen erörtert werden.

Von Meck-Pomm bis an die ukrainische Grenze: Greser & Lenz im Wilhelm-Busch-Museum. © Quelle: Greser & Lenz

Überhaupt spielt in der Schau nicht nur das Werk selbst, sondern im Fall von Greser & Lenz auch deren Wirkung eine Rolle. Leserbriefe, teils auf Zeitungsausschnitte mit den Zeichnungen gekritzelt, hängen jeweils direkt daneben, manchmal sachlich, manchmal eher nicht. Auch das trägt die Handschrift von Jandl-Jörg, die Austausch will, nicht nur mit anderen Institutionen, sondern auch mit dem Publikum, so unmittelbar wie möglich.

„Putin privat“: Dieses Werk wurde im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem „Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen“. © Quelle: Greser & Lenz

Günter Mattei: Kunst und Werbung

Das ist bei politischen, polarisierenden Karikaturen naturgemäß etwas einfacher. Wer sich einen Moment von den bissigen Zugriffen des auch gelegentlich inhaltlich streitenden Duos („Wir haben beide völlig vernarbte Körper“) erholen will, kann das in der oberen Etage bei den Arbeiten von Günter Mattei tun. Der Österreicher und Wahlmünchener zeigt einen Querschnitt durch sein vielseitiges Schaffen – von Tierbildern für den Münchener Zoo über Plakate der Schauburg, Cover für das Monatsheft des Goldmann-Verlags bis zu Illustrationen für ein Buch der legendären Münchener Bar von Cocktailkönig und „Swimmingpool“-Erfinder Charles Schumann.

München am Tresen: Günter Mattei illustrierte „Schumann’s Barbuch“ © Quelle: Günter Mattei, Wilhelm-Busch-Museum

Überhaupt, der Alkohol: Matteis karibischen Tagebücher führten zu Werbekampagnen für Marken wie „Batita de Coco“ oder „Bacardi“. Immer farbenfroh, anspielungsreich und detailliert. Bilder zum Langedraufgucken – und immer Kunst, egal wie werblich.

Bis zum 25. Juni im Wilhelm-Busch Museum. Infos: karikatur-museum.de