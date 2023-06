﻿Der freundliche Popstar: Wincent Weiss begeistert 8000 Fans in der ZAG-Arena

Hannover. Erwartungen müssen gebrochen werden, um Neues zu schaffen. Oder zumindest, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und so überrascht Popsänger Wincent Weiss bei seiner Show in der ZAG-Arena in Hannover das Publikum mit einer rockigen Eröffnung: Aus der E-Gitarre sprühen Funken, das Schlagzeug haut voll drauf, der Bass wummert und grelle Feuerfontänen säumen die Bühne, auf die Weiss von unten heraufjoggt und mehr als 8000 Fans begrüßt: „Hannover, wir machen uns einen geilen Abend“, ruft er. Das jubelnde Publikum aller Altersklassen scheint genau darauf eingestimmt.

„Lasst euch nicht unterkriegen“: Wincent Weiss in der ZAG Arena. © Quelle: Tobias Wölki

Besonders ist die Eröffnung, weil der 30-Jährige sonst für bittersüße Popballaden rund um Herzschmerz, Liebe und seinen großen Traum vom Familiegründen bekannt ist. Von Letzterem handelt auch sein größter Hit „Kaum erwarten“, den er am Abend in der ZAG-Arena singt. Bei „Nur ein Herzschlag entfernt“ wird es plötzlich dunkel. Passend zu den Zeilen „So viele fremde Gesichter und tausende Lichter“ blitzen tausende Handytaschenlampen auf und tauchen die Konzerthalle in ein traumhaftes, trübes Licht. Ein Glanzmoment im wahrsten Sinne des Wortes.

Umarmungen und „Happy Birthday“

Zwischen den Songs erzählt er von erfolgreicher Psychotherapie, für die man sich nicht schämen müsse und von Hass und Häme im Netz, die leider dann komme, wenn man nicht gerade den ästhetischen Idealen eines virtuellen Gesichtsfilters von Instagram entspräche. „Ich weiß, das macht Druck, lasst euch aber nicht unterkriegen“, ruft er ins Mikrofon und erntet für seine unstrittigen Plattitüden tosenden Applaus.

Weiss inszeniert sich als Gegenentwurf zum hedonistischen Musikidol. Die Themen seiner Songs sind bürgerlich, seine Freundlichkeit zum Dahinschmelzen. Nach dem Song „Winter“, den Weiss auf der Bühne zusammengekauert singt, erzählt er dem Publikum von „Oma Marianne“, einer 90-jährigen Besucherin, der er prompt einen Besuch im oberen Rang abstattet. Von der Bühne runter, Kamerateam hinterher und kurz darauf sind die beiden groß auf der Leinwand zu sehen, wie sie sich auf dem Balkon umarmen.

Später animiert er das Publikum für den gerade elf gewordenen Fan Liam „Happy Birthday“ zu singen, die Band begleitet. „Für solche Momente bin ich einfach so dankbar“, sagt Weiss und das Publikum tobt und applaudiert.

