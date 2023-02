﻿„Wind of Change“: Scorpions knacken Milliarden-Marke bei Youtube

Hannover. „Was für ein Meilenstein. Vielen Dank an alle Rock-Gläubigen, dass ihr zuschaut“: So danken die Scorpions ihren Fans auf der offiziellen Facebookseite der Rockband (7,1 Millionen Follower). Der Grund: Seit dem Wochenende wurde das Video des Kultsongs „Wind of Chance“ mehr als eine Milliarde Mal auf Youtube aufgerufen.

Damit ist die Hymne der Wiedervereinigung jetzt Mitglied im „Billions-Club“ des Streamingdienstes. Dort landen Songs, die mehr als eine Milliarde Aufrufe erzielt haben. Der Scorpions-Hit, der im Jahr 2010 bei Youtube hochgeladen wurde, steht nun auf Platz 346 von 413 Billions-Club-Mitgliedern.

In diesem Jahr sind die Hannover-Rocker wieder auf Tour und haben am 19. Mai 2023 ihr Heimspiel in der ZAG Arena in Hannover.