﻿Sternstunde: Samuel Hasselhorn singt die „Winterreise“ in der Orangerie

Ein perfekter Liederabend: Bariton Samuel Hasselhorn kehrt an seinen Studienort zurück – und unternimmt eine „Winterreise“ in Herrenhausen, die auch seinen Begleiter Helmut Deutsch glücklich macht.

Hannover. Der österreichische Pianist Helmut Deutsch ist 77 Jahre alt und hat sich fast sein ganzes Leben mit dem Lied beschäftigt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist er Mentor und Partner der jeweils herausragenden Sängerinnen und Sänger ihrer Generation. Jetzt hat Deutsch gemeinsam mit dem Bariton Samuel Hasselhorn bei der Kammermusikgemeinde Franz Schuberts „Winterreise“ aufgeführt und sieht danach so glücklich aus, als habe er endlich erreicht, wonach er immer gestrebt hat.

Noch bevor er sich dem begeistert aufbrausenden Applaus zuwendet, streicht der alte Pianist dem jungen Sänger in einer rührenden Geste kurz anerkennend über die Wange. Gemeinsam ist dem Duo etwas geglückt, was nur sehr selten zu erleben ist: ein perfekter Liederabend.

Hasselhorn singt wirklich

Hasselhorn ist 1990 in Göttingen geboren und sein Abschluss an der hannoverschen Musikhochschule liegt kurz genug zurück, damit er in der bestens besuchten Orangerie noch als lokale musikalische Größe gilt. Direkt nach dem Studium war er für zwei Jahre an der Wiener Staatsoper engagiert, inzwischen gehört er zum Ensemble in Nürnberg.

In Herrenhausen ist nun zu erleben, was ihn zu einem überragenden Liedsänger macht: Der Bariton schöpft alle Ausdruckskraft aus der Melodie. Anders als viele seiner Kollegen vermeidet er jegliche Art der Deklamation: Hasselhorn rezitiert die Gedichte von Wilhelm Müller, die dem Zyklus zugrunde liegen, nicht auf verschiedenen Tonhöhen – er singt sie wirklich. Dabei verbindet er weite Linien, ein wunderbares Legato und saubere Übergänge zwischen den Stimmlagen mit exzellenter Textverständlichkeit.

Hohes Risiko für den Sänger

In der Zusammenarbeit mit Deutsch scheint der Sänger diese Tugenden noch einmal konzentriert zu haben. Es ist, als habe seine Interpretation alles Überflüssige abgeworfen. Es gibt keine Schweller, keine Ausrufe, keine Zischlaute und kein Flüstern, die verdeutlichen sollen, was ohnehin offensichtlich ist. Hasselhorn bleibt einfach und schlicht, selbst wenn es kompliziert wird. Für einen Sänger liegt darin ein hohes Risiko – es gibt nichts, hinter dem man sich verstecken könnte. Der 32-Jährige legt die Musik auf eine geradezu schonungslose Weise offen.

Am Bösendorfer-Flügel gibt der Pianist mit matt schimmernden Bronzeklang diese Richtung vor. In seinem Spiel scheint Deutsch die immense Erfahrung mit dem Repertoire zu bündeln. Alle Eitelkeit ist abgeworfen, der höchste Ehrgeiz aber nicht: Der Begleiter fordert den Sänger mit seiner extremen Ausdrucksverdichtung fast mehr, als dass er ihn unterstützt. Hasselhorn ist an dieser Herausforderung gewachsen. Schuberts Klangsprache erscheint hier so abgründig und beredt wie selten.