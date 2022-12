﻿Wir spielen Turbokapitalismus: „Kill dein Ego“ im Ballhof Eins

Ist der Mensch ein hoffnungsloser Egoist oder doch ein soziales Wesen? Hannoversche Theatermacher wollen es wissen und zeigen im Januar im Ballhof Eins ihr Spielformat „Kill dein Ego“.

Hannover. „Geld“, sagt Volker Bürger, „macht etwas mit einem. Man kann sich gar nicht dagegen wehren.“ Es ruft Gier und/oder Großzügigkeit hervor, und darum passt es in seinen Augen ganz gut als Bild zu dieser Zeit, in der sich oft genug Gemeinsinn und Individualismus, ungezügelte Freiheit und regelgebundene Solidarität wie zwei Fronten gegenüberstehen. Bürger hat aus diesem Spannungsfeld ein Spiel mit ganz eigenen Regeln entwickelt, ein theatrales Mitmachformat: „Kill dein Ego“ heißt es und feiert am 6. Januar im Ballhof Eins Hannover-Premiere.