﻿Kartoffelbrei auf Kunstwerke – darf das sein? Eine „Bürgertalkrunde“ mit Kulturminister Falko Mohrs

Hannover. Von Zeit zu Zeit laden die Kultur- und Wissenschaftsminister zum Gespräch. Fünfmal hat Björn Thümler, Niedersachsens früherer Minister für Wissenschaft und Kultur, bei der „Bürgertalkrunde“ mit dem Titel „#wissenschafftzukunft“ mit Expertinnen und Experten und der interessierten Öffentlichkeit über Themen wie Corona, Fake News, Energiekrise oder auch die Zukunft unserer Ernährung gesprochen; jetzt hat Falko Mohrs, sein Nachfolger, zum Gespräch geladen. Während das Format früher eher Themen aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation vorbehalten war, ging es beim ersten Bürgertalk des neuen Ministers um ein politisches Thema.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Titel „Kartoffelbrei auf Kunst – wie weit darf ziviler Ungehorsam gehen?“ sprach Falko Mohrs mit Thomas Richter, dem Direktor des Herzog Anton Ulrich-Museums Braunschweig, der Protestforscherin Julia Zilles und der Klimaschutzaktivistin Jana Mestmäcker, die Mitglied der Gruppe „Letzte Generation“ ist – einer Gruppe, die durch Aktionen wie Lebensmittelattacken auf (geschützte) Kunstwerke oder Blockaden von Straßen auf die Dringlichkeit der Klimakrise hinweisen will.

„Aggressive Akte der Nötigung“

Dass Kunstwerke als Mittel im Protest gegen den menschgemachten Klimawandel eingesetzt werden, ist für Museumsmann Richter ein Tabubruch, denn damit würden Kunstwerke zu Objekten degradiert. Er warnte davor, dass die Museumsaktionen der „Letzten Generation“ die Türen für alle Arten von anderen Protesten öffnen würden. Er sprach von „Schockmomenten“ und „aggressiven Akten der Nötigung“. Bedauernd wies er darauf hin, dass Museen jetzt die Sicherungseinrichtungen verschärfen müssten. „Momentan schaffen wir Distanz“, sagte er, „das bringt uns weg von dem, was uns eigentlich wichtig ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Klimaaktivistin zeichnete ein etwas größeres Bild. Ihr geht es um nichts Geringeres als den Erhalt einer lebensfreundlichen Welt. „Wir befinden uns tief in der Gefahrenzone“, sagte sie. Der ungebremste Ausstoß von Kohlendioxid würde die Welt in die Katastrophe treiben. Sie sieht die Gefahr, dass unsere Zivilisation durch den menschgemachten Klimawandel kollabieren könnte. So gesehen hätten die Kartoffelbreiattacken auf Kunstwerke sogar etwas mit Respekt vor der Kunst zu tun. Denn: „Wenn wir den Weg der rasanten Klimaveränderung weitergehen, werden wir auch die Kunst nicht schützen können.“ Einfach so weiterzumachen wie bisher, sei eine viel größere Gefahr für die Kunst als die Anschläge, bei denen die Aktivisten durchaus darauf achten würden, dass die Kunstwerke keinen Schaden nähmen.

Wenn im Hintergrund Einsen und Nullen auftauchen, hat man es oft mit einem Wissenschaftstalk zu tun. Kulturminister Falko Mohrs, im Gespräch mit der Klimaaktivistin Jana Mestmäcker. © Quelle: Katrin Kutter

Das mochte Museumsdirektor Richter so nicht stehen lassen: Durch die Aktionen der Letzten Generation sei es bereits zu Schäden – etwa an Rahmen – gekommen, die Lebensmittelanschläge würden eine faktische Gefährdung von unersetzlichen Kunstwerken bedeuten. „Es kann immer etwas schiefgehen; solch ein Risiko einzugehen ist ist fahrlässig“.

Doppelrolle als Moderator und Minister

Falko Mohrs in der merkwürdigen Doppelrolle als Moderator und Minister bemühte sich um Ausgleich und Verständnis. Er sagte, es sei wichtig, dem Klimawandel entschieden gegenüberzutreten – allerdings mit den Mitteln, die uns die Demokratie dafür zur Verfügung stellen würde. Dieser Weg sei allerdings lang und brauche Zeit. Das Problem dabei aus Sicht der Klimaschützerin: Wir haben die Zeit nicht mehr.

Die Reihe #wissenschafftzukunft“ soll fortgesetzt werden. Einen neuen Termin und ein neues Thema gibt es allerdings noch nicht.