﻿16 Reden Wolodymyr Selenskyjs sind als Buch erschienen. Wer schreibt die eindringlichen Botschaften eigentlich?

Kiew. Mit emotionalen Reden wirbt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj international vor allem um Waffen und Strafen gegen den Kriegstreiber Russland. Inmitten russischer Raketenangriffe setzt der 44-Jährige auch auf die Kraft des Wortes, um Solidarität mit seinem Land zu mobilisieren. 16 Reden hat der frühere Schauspieler, der vor seiner Wahl 2019 in seiner Rolle als Präsident in der Serie „Diener des Volkes“ berühmt wurde, nun für das Buch „Botschaft aus der Ukraine“ (Siedler Verlag; 160 Seiten, 16 Euro) ausgewählt.

Es ist nicht das erste Buch mit Reden von Selenskyj, aber laut Verlag das erste von ihm handverlesene. Ob in seinen allabendlich in Kiew verbreiteten Videobotschaften oder in den Videoschaltungen in andere Teile der Welt: Selenskyj sorgt in dem seit mehr als neun Monaten dauernden Krieg stets dafür, dass sein Land nicht in Vergessenheit gerät. Er fordert nicht nur immer neue Sanktionen gegen den „terroristischen Aggressorstaat“ Russland. Er betont stets aufs Neue das Recht auf eine freie Wahl des unabhängigen Landes, seine Zukunft selbst zu bestimmen – vor allem mit dem Ziel eines Beitritts zur Europäischen Union.

Ausgewählt hat der Staatschef, der auch mal vom Ukrainischen in seine Muttersprache Russisch wechselt, eher die gemäßigten Reden, die überdies gekürzt und überarbeitet sind. Manche sind längst Zeitdokumente und haben zu einem Umdenken in den Gesellschaften geführt, wie Selenskyjs Rede am 17. März vor dem Bundestag. „Freiheit und Gleichheit. Das Recht, selbstbestimmt zu leben. Ohne sich einem anderen Staat zu unterwerfen, welcher fremden Boden für seinen eigenen ,Lebensraum’ hält. Warum unterstützen so viele andere Staaten uns entschlossener als Sie?“, wandte sich Selenskyj an die deutschen Abgeordneten. Inzwischen ist die Ukraine angesichts deutscher Waffenlieferungen deutlich zufriedener.

Das Buch: „Botschaft aus der Ukraine. © Quelle: Siedler-Verlag

Einen Mehrwert liefert das Buch kaum. Im Vorwort zeigt der Journalist Arkady Ostrovsky, der für das Magazin „The Economist“ arbeitet, Bewunderung für Selenskyj. „Seit dem Fall der Berliner Mauer, dem sogenannten Ende der Geschichte, hatte die Welt keine Worte von solcher Wirkungskraft gehört“, schwärmt der in Russland geborene Autor.

Keine Antwort allerdings gibt das Buch etwa auf die für viele interessante Frage, wie diese Reden entstehen. Klar ist nur, dass Selenskyj als ehemaliger Schauspieler gelernt hat, mit seiner Stimme Emotionen zu erzeugen. In einem Interview im Mai gemeinsam mit seiner Ehefrau Olena sagte er, dass es ihm persönlich wichtig sei, eigene Gedanken vorzutragen. Dabei sagte er auch: „Ich habe keine Zeit, die Texte für die Reden selbst zu schreiben.“ Das Kollektiv der Redenschreiber sei „nicht groß“. „Gewöhnlich sind das ich und einer oder maximal zwei Menschen.“

„Die Ukraine bedeutet die gesamte Ukraine“

Seine Frau sagte, er gebe den Redenschreibern Thesen vor. Es sei nicht so, dass jemand die Reden komplett für den Präsidenten schreibe. „Das kommt niemals vor.“ In den Medien der Ukraine werden die Reden zwar nachrichtlich ausgewertet, aber öffentliche Debatten sind aufgrund der kriegsrechtlichen Einschränkungen nicht mehr möglich.

Deutlich wird im Buch, wie sich Selenskyjs Rhetorik im Lauf der Zeit wandelte: von jemandem, der 2019 gewählt wurde, um den seit 2014 begonnenen Konflikt unter allen Umständen zu beenden – zu einem gealterten Kriegspräsidenten. „Die Ukraine bedeutet die gesamte Ukraine. Alle fünfundzwanzig Regionen, ohne ,Zugeständnisse’ und ohne ,Kompromisse’. Wir akzeptieren diese Begriffe nicht mehr; am 24. Februar haben Raketen sie zerstört.“

Von Ulf Mauder und Andreas Stein