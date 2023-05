﻿Wilder Traditionalist: Wu Wei spielt mit der NDR Bigband im Sendesaal

Hannover. Das uralte chinesische Instrument Sheng wird meist als „Mundorgel“ beschrieben. Die rustikale Übersetzung wird dem märchenhaften Klang wenig gerecht, den der Sheng-Virtuose Wu Wei diesem Instrument entlockt. Bei seinem Auftritt im Kleinen Sendesaal erzählt der Chinese, dass die Sheng für den Gesang des Phoenix stehe und dem Fabeltier sogar nachgestaltet sei: Das Unterteil mit dem Blasrohr entspricht dem Körper eines Vogels, und die mit silbernen Klappen bewehrten Bambuspfeifen sind die Flügel, die wie lodernde Flammen dem Himmel entgegenstreben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wu Wei hat sein Programm mit der NDR Bigband „Songs for Phoenix“ genannt und erweist sich darin als ein wilder Traditionalist. Aus chinesischen Volksweisen von Vögeln und Pferderennen, die NDR-Bandleader Geier Lysne passgenau für das Ensemble arrangiert hat, entwickelt Wei eine avantgardistische Klangsprache, die von rhythmischer Energie und dicht verzahnten melodischen Mustern geprägt ist.

Starker Partner für Wu Wei: Die NDR Bigband unter Leitung von Geir Lysne im Kleinen Sendesaal. © Quelle: Ilona Hottmann

Es ist faszinierend zu erleben, wie die traditionellen und die modernen Elemente im Konzert ineinander übergehen oder gleich ganz verschmelzen. Mit der druckvollen Bigband und ihren starken Solisten kommen noch weitere Farben hinzu. Wei, der seit Langem in Deutschland lebt, pflegt Austausch mit vielen Musikerinnen und Musikern ganz unterschiedlicher Musikstile. Das Zusammenspiel mit dem NDR-Klangkörper erscheint jetzt besonders dicht und schlüssig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das plant die NDR Bigband in Hannover

Für die Bigband war das Konzert der Abschluss der neuen Aboreihe in Hannover. Auch wenn der Saal bei diesem Auftritt nur zur Hälfte gefüllt war, zeigt sich Bigband-Manager Michael Dreyer insgesamt zufrieden mit der Publikumsresonanz in der ersten Saison. In der kommenden Spielzeit sind vier Konzerte im Kleinen Sendesaal geplant. Dreyer ist wichtig, dass das Ensemble sich hier nicht als Begleitcombo hinter Jazzgrößen versteckt, sondern eigene Stärken mit ganz neuer Musik präsentiert.

Lesen Sie auch

Zum Auftakt am 16. September gibt es ein Programm mit Stücken des Saxofonisten Julius Gawlik, der damit seinen Einstand bei der Bigband nachfeiert. Die britische Komponistin Nikki Iles hat ein Programm für das Ensemble geschrieben, das im Oktober außer in Hannover noch in der Elbphilharmonie und beim Festival „London Jazz“ gespielt wird. Am 2. Februar präsentiert Geier Lysne seine „Bartók Conversations“. Trompeter Percy Pursglove schließlich verarbeitet den Untergang eines Flüchtlingsbootes auf dem Mittelmeer in einer Komposition für seine Bigband.

HAZ