﻿Wunderkammer der Künste: Neue Ausstellungen in der Kestnergesellschaft

Hannover. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“ So sagt es der Theaterdirektor im Vorspiel von Goethes „Faust“. Auch in der Kestnergesellschaft scheint die Idee der anlockenden Vielteiligkeit das neue Prinzip zu sein. Nicht eine Ausstellung, sondern gleich mehrere gleichzeitig sollen ein großes und auch neues Publikum locken. Dazu hat sich der Kunstverein an der Goseriede jetzt in eine Wunderkammer der Künste verwandelt.

Die 1990 in Tschechien geborene Klára Hosnedlová gibt der Gesamtschau das Motto vor, „To Infinity“. Es geht um Grenzenlosigkeit, um Unendlichkeit, und um das Spiel damit. Alles wird bei ihr zur Versuchsanordnung. Auch sie geht, wie Faust, einen Pakt ein, aber nicht mit dem Teufel, sondern mit den Naturwissenschaften, und auch bei ihr geht es um einen Homunculus, einen künstlich geschaffenen Menschen.

Nachtfalter im Museum

Als Embryo ist er zu erahnen, hängt in den amorphen, aus Epoxidharz geformten transluzenten Figuren, die sich im oberen Stockwerk der Goseriede von der Decke dehnen. Edelstahlgriffe an den Wänden des hohen Raumes vermitteln den Eindruck eines Labors, große Milchglasscheiben an den Seiten verstärken diesen Effekt. Aber was wird hier eigentlich ausgebrütet?

Ein Stockwerk tiefer könnte die Antwort liegen. Dort hat Hosnedlová aus Leinenwolle einen lichten Figurenwald voller dunkler Geheimnisse geschaffen. Vielleicht bietet die Kestnergesellschaft ja demnächst Nachtführungen an, denn der Sukura-Seidenspinner nistet in den Figuren. Als nachtaktiver Falter wird er, einmal geschlüpft, am Tag kaum zu sehen sein. Er ist auf den bewegten braungestaltigen Flächen der Großskulpturen gut getarnt. Hier, in diesem rätselhaften Kunstwald, ist jedenfalls keine goldene Zukunft zu Hause, es ist der Blick auf eine Vergangenheit, die auch bald wieder Gegenwart sein könnte: ein Planet ohne Menschen, auf dem nur noch Reste seiner Existenz zu erahnen sind.

Unterhaltung auf die grausame Art

Auch das umweltaktive US-amerikanische Netzwerk „Institute of queer Ecology“ zeigt in seiner Inszenierung „Hysteria“ eine Welt, die schon verloren zu sein scheint. Schon im Eingangsbereich des Hauses sind leise Sirenengesängen zu hören. Man nimmt auf Heuballen Platz und begegnet Umweltverschmutzung auf einer Projektionsfläche, die den Boden einnimmt. An den Wänden laufen derweil Filme, die von der europäischen Tanzwut berichten.

Die soll es zwischen dem 10. und dem 17. Jahrhundert gegeben haben. Ökologische Katastrophen haben sie erst ermöglicht, weil Getreidesorten nach Überschwemmungen einen Pilz gebildet haben sollen, der Halluzinationen hervorrief. Gesellschaft und Klima verklammern sich im Wahnsinn. Hoffnungsvoll ist das nicht, aber auf grausame Art unterhaltsam.

Lyrische Textilskulpturen

Aus den USA kommt auch der 1989 in Texas geborene Diedrick Brackens. Er forscht in dem Spannungsfeld von Identität und Gesellschaft. Sein Arbeitsmaterial sind handgewebte Tapisserien und Textilskulpturen, die (s)eine queere afroamerikanische Geschichte erzählen. Viel Poesie, auch die der Verzweiflung, füllt die großen Gewebeflächen. Sie sind aus Baumwolle, einem hochsymbolischen Material, Sklaven ernteten einst Baumwolle.

Gewebte Poesie: Diedrick Brackens in der Kestnergesellschaft. © Quelle: Rainer Dröse

Mit seinen großflächigen Arbeiten gibt Brackens der Gesamtschau einen ernsten Halt, der durch die ironischen Interventionen von Kunststudenten aus Braunschweig konterkariert wird. Walgesänge sind auf der Treppe auf dem Weg in das Café zu hören. Vor dem Kunsthaus werden Passanten durch die Kellerfenster mit Durchsagen wie „Just wait a second, you will be transmitted shortly“ beschallt. Patryk Kujawa und Luis Kürschner haben dieses Konzept erarbeitet, in dem es um Kommunikation und deren Störung geht.

Kunst fürs Klo

Wer die Geräusche und Ansagen schon auf dem Platz vor der Kestnergesellschaft hört, blickt vielleicht zum ersten Stock des Hauses hoch und sieht das neue Flachrelief von Rodrigo Hernández, „Flux of Things“. Hernández, 1983 in Mexiko-Stadt geboren, hat bereits die große Wand im Kestnercafé gestaltet, jetzt geht er mit seiner eleganten Formensprache auch nach außen und lockt ganz unaufgeregt in das Innere des Kunsthauses.

Dort wird in dieser Ausstellungsballung tatsächlich auf jeder möglichen Fläche und in jedem nur denkbaren Raum viel geboten – sogar auf den WCs, die die Braunschweiger Studierenden mit ihren Geräuschinterventionen beschallen. Die Überfülle fügt sich nicht unbedingt zu einem Gesamtkonzept. Doch auch das Nebeneinander hat seinen Reiz. Goethes Theaterdirektor wäre sicher zufrieden.

Eröffnung der Ausstellungenvon Klára Hosnedlová, Diedrick Brackens, dem Institute of Queer Ecology, Rodrigo Hernández und den Studierenden der Kunsthochschule Braunschweig ist am Freitag, 3. März, 19 Uhr, in der Kestnergesellschaft. Zu sehen sind sie dort bis zum 4. Juni.