﻿Welche Filmmusik ist die beste? Publikum bestimmt Programm der Radiophilharmonie

Die NDR Radiophilharmonie spielt im Konzert die Filmmusik, die das Publikum hören will. Kein Wunder, dass vor allem Blockbuster auf dem Programm stehen.

Hannover. Es geht auch ohne. Ohne Leinwand. Ohne Filmausschnitte, die oft dazugehören bei den Filmmusikkonzerten der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal des Funkhauses. Im Hintergrund flimmern dann entscheidende Passagen von Filmklassikern. Dieses Mal aber lautet das Motto der Freistil-Reihe „Was ihr wollt!“ – das Filmmusik-Wunschkonzert. Ohne projizierte Bilder, weil das Konzert mit einigem Kameraaufwand live im Stream beim NDR übertragen wurde.

Filmmusik ohne Bilder? Nachteil oder Vorteil? Eher Letzteres. Wir erwarten von Filmmusik, dass sie den suggestiven Charakter der Bilder verstärkt, Gefühle intensiviert und Atmosphäre kreiert. Umgekehrt ist das schwieriger – wenn der akustische vor dem visuellen Eindruck kommt. Doch gerade ohne die visuellen Eindrücke eröffnet sich dem Hörer ein eigener Blick auf das exotische Genre Filmmusik.

Als sich das Orchester mir großer Dramatik beim ersten Stück des Abends, zum „Main Theme“ von „Stars Wars“ vorarbeitet, erscheinen fast zwangsläufig Bilder vor dem inneren Auge. Man erlebt seinen eigenen Film. Die Musik hilft gerne dabei. Dabei durfte sich das Publikum dieses Wunschprogramm vorab via Internet-Voting selbst zusammenstellen. Es wimmelt im Programm also nur von Blockbuster-Melodien: von „Fluch der Karibik“ über „Forrest Gump“, „Harry Potter“ und „Game Of Thrones“ bis zu „Herr der Ringe“.

Bunte Mischung: Frank Strobel dirigiert die Radiophilharmonie bei der Probe zu „Was ihr wollt!“. © Quelle: Christian Behrens

Es reicht Dirigent Frank Strobel zur Ehre, dass er die Filmmusiken frisch aufpoliert, mal mit nuanciert aufgetragenen Klangfarben der Holzbläser und Streicher, mal mit knackigen Tutti, mal rockig, mal kontrapunktisch verstrickt. Als Solistin darf sich Sopranistin Gan-ya Ben-gur Akselrod in der Bond-Hymne „Sky Fall“ als Adele-Ersatz versuchen. Näher am Original ist Mundharmonika-Spieler Dieter Kropp, der bei „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone umweht von traurigen Streichern schaurige Töne in den imaginären Wüstensand bläst.

Großes Kino, diese Musik. Langanhaltender Beifall im Stehen. Mit zwei beherzten Zugaben, dem Thriller-Evergreen „Mission Impossible“ und dem Thema der Netflix-Serie „Haus des Geldes“, dankt das Orchester.

Das Filmmusik-Wunschkonzert in der Reihe Freistil wird noch zweimal wiederholt, am 14. und 15. April, jeweils 20 Uhr, im NDR Funkhaus. Es gibt nur noch wenige Restkarten.