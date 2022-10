﻿Die fiebrige Suche nach Heimat: „Yahya Hassan“ in der Cumberlandschen Galerie

Die Gedichte des früh verstorbenen dänischen Lyrikers Yahya Hassan zeugen von den Schwierigkeiten, als Migrantenkind in Dänemark aufzuwachsen. In der Reihe „Universen“ ist jetzt eine Inszenierung seiner Texte zu sehen.

In der „Universen“-Reihe: Edi Kastrati und Bi Vro Alain Serge Irie in „Yahya Hassan“

Hannover. Das Schauspiel Hannover lädt zu einem Besuch in den Hades ein. Als Reiseführer auf dem Weg in die Unterwelt dienen die Gedichte des Dänen Yahya Hassan. Sein 2013 erschienenes Erstlingswerk „Yahya Hassan: Digte“ hatte in Dänemark sofort Begeisterung ausgelöst. Gut 120.000 Exemplare wurden verkauft, der Gedichtband musste mehrfach nachgedruckt werden. In Hannover sind seine Gedichte in der Übersetzung von Annette Hellmut und Michael Schleh für die Reihe der „Universen“ des Schauspielhauses dramatisiert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Yahya Hassan wuchs in einem Migrantenviertel im dänischen Aarhus auf, er fühlte sich dort nicht als Palästinenser, seine Eltern waren von dort nach Dänemark geflüchtet. Aber das Gefühl, Däne zu sein, trotz seines Passes, stellte sich bei ihm auch nicht ein. Sein Leben war das in einer Sandwich-Position, zwischen allem und allen. Der Schritt in die Kriminalität dauerte nicht lange. Rechtsstaatliche Bestrafungen folgten, Pädagogen, die ihn resozialisieren sollten, erkannten sein schriftstellerisches Talent. Er begann zu schreiben und damit zu verarbeiten, was er an Misshandlung und Heimatlosigkeit im Elternhaus erfahren hatte. Seine Halt- und Ortlosigkeit fand in seiner Lyrik eine beeindruckende Form. „Meine Eltern wünschten ich wäre nicht geboren / und ich wünschte das gleiche für sie“ … „ich liebe euch nicht Eltern ich hasse euer Unglück/ ich hasse eure Kopftücher und eure Korane“. Dafür kritisierten ihn Muslime, weil er sie kritisierte, schließlich musste er sogar unter Polizeischutz gestellt werden.

Hassans fiebrige Suche nach Heimat, die er bis zu seinem frühen Tod als 24-Jähriger nicht finden sollte, spiegelt sich auch in der überzeugenden Inszenierung von Murat Dikenci. Es gibt keine Stühle im Saal, das Publikum verfolgt die großartig spielenden Bi Vro Alain Serge Irie und Edi Kastrati in ihrer Suche nach Glück per Pedes von Station zu Station. Verschiedene Erzähl-Inseln, spärlich möbliert und über den Raum verteilt (Szenographie: Florence Schreiber), sowie Videoeinspielungen illustrieren die Lebensstationen von Yahya Hassan.

Vor Beginn des Abends hieß es noch „Bitte die Schuhe ausziehen“, und wer nicht nur stehen und gehen wollte, konnte sich gern einen Hocker nehmen. Dann ging es los mit dem Wandern, ohne zu einem Ziel zu kommen. Aus dem Off ist eine Erzählstimme zu hören, die einen Teil der Gedichte von Yahya Hassan rezitiert. Die beiden Schauspieler, die als Performer und Tänzer agieren, ringen dazu mit- und gegeneinander, wörtlich und im übertragenen Sinn. Sie stehen vor einer Erzählinsel mit einigen angekokelten weißen „Monobloc“-Stühlen und wir hören dazu die Geschichte, wie der Erzähler als Jugendlicher das Wohnhaus seiner Eltern angezündet hat. Das ist von illustrativer Einfachheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verlust der Identität und Ablehnung durch die Gesellschaft

Überzeugender wird es immer dann, wenn nicht banal verdoppelt wird. Wenn also ein mit Spitze überzogener Boxsack zwischen beiden Suchenden schwingt, sie trennt und verbindet. Oder wenn sie das Publikum auffordern, mit ihnen Pokémon zu spielen. Was nur einige tun. Das Publikum wird zum immer wichtigeren Teil der Inszenierung. Im hannoverschen Hades, bei „Universen“-Leiter Murat Dikenci, wird es sogar zum tiefschwarzen Teil der Gesellschaft, der aufgefordert wird zu handeln, aber meist doch nur zusieht.

In den Geschichten geht es um ungewollte Beschneidung, um Verlust der Identität, um Ablehnung durch die Gesellschaft und um die Ortlosigkeit in der Moderne, nicht nur für Migranten. Auch das Publikum wurde durch die Inszenierung in die Ortlosigkeit getrieben, lief wunderbar irritiert mit.

Dann, nach einer Stunde, durften die Schuhe wieder angezogen werden. Langanhalter Applaus und viel Nachdenken auf dem Weg in die nächste Wirklichkeit.

Weitere Vorstellungen am 4. und 5. November

Von Frank Kurzhals