﻿„Yaras Hochzeit“ fährt zum Theatertreffen – nach Holland

Hannover. Das Schauspiel Hannover kann einen großen Erfolg verbuchen: Die Produktion „Yaras Hochzeit“ ist zum Niederländischen Theater-Festival nach Amsterdam eingeladen. Das Festival ist mit dem deutschen Theatertreffen in Berlin vergleichbar – es präsentiert die zehn bemerkenswertesten Produktionen einer Saison. Die Auswahl wird von einer internationalen Jury getroffen.

Die Inszenierung von Guy Weizman, die im Februar am Schauspiel uraufgeführt wurde, ist eine Koproduktion mit NITE Groningen. Der Text für das Stück entstand in der Zusammenarbeit von vier Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Ländern: Antigone Akgün, Rasit Elibol, Mohamedou Ould Slahi Houbeini und Rik van den Bos. In der Produktion sind unter anderem die hannoverschen Ensemblemitglieder Anja Herden, Katherina Sattler und Nicolas Matthews zu sehen.

Das Stück sei „ein überschwängliches, überbordendes, internationales Spektakel aus Gesang, Tanz und lyrischem Theater, das alles daran setzt, eine unwiderstehliche, musikalische und hypnotische Welt zu schaffen“, heißt es in der Begründung der Auswahljury.

In Amsterdam wird „Yara Hochzeit“ nun im September zu sehen sein. Die letzten Vorstellungen in Hannover sind am 10. und 11. Juni am Schauspielhaus. Es gibt noch Karten.

