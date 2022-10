﻿Erst Boyband, jetzt Manband: Die Backstreet Boys entzücken 11.000 Fans

Die Backstreet Boys sind wieder auf Tour. Am Sonnabend brachte die amerikanische Manband die Fans in der hannoverschen ZAG-Arena zum Toben, Tanzen und Träumen. Mit Musik, Muckis und Mikroständern in Neunbeleuchtung.

Hannover. Es muss niemand auf der Bühne sein. Ein bisschen Werbung, ein Hashtag oder ein Foto reichen schon, und in der ZAG-Arena ist Ausnahmezustand. Was soll erst werden, wenn die Backstreet Boys auf der Bühne auftauchen? Von wo auch immer. Die Bühne ist leer, sie könnten von überall einschweben, hochfahren oder erscheinen. Einfach reinlaufen? Dafür mögen sie das Pathos und die Inszenierung zu sehr.

Reifeprozess: Aus der Boyband ist eine Manbend geworden. © Quelle: Nancy Heusel

Aber dann sind sie da, hinten vor der Projektionswand stehen sie plötzlich da. Der Geräuschpegel klettert erstmals, aber nicht letztmals in den roten Bereich. 11.000 Fans sind da, überwiegend Frauen, das aber in jeder Altersklasse. Ein ausverkauftes Haus, hätte man jetzt nicht zwingend drauf gewettet, als die Boybandwelle abebbt. Aber die Backstreet Boys sind nun eine Manband von Mittvierzigern, sie haben im Gegensatz zu anderen Truppen ihrer Art durchgehalten. Und das erstaunlicherweise, ohne irgendwas großartig zu ändern.

Zwischen Macho und Herzensberecher

Die fünf Herren singen wie damals in den Neunzigern, und sie bewegen sich auch noch so, egal ob bei den alten Hits oder neueren Songs vom Album „DNA“, nach dem auch die aktuelle Tour benannt ist. Vielleicht haben sie es früher einfach so oft geübt, dass dieser Hüftschwung oder diese Drehung von links nach rechts oder die Synchronhüpfer im Achteltakt einfach sitzt, so lange der Körper noch mitmacht. Tut er wohl, das Quintett zeigt Muckis, changiert ansonsten übergangslos zwischen Macho und Herzensbrecher und tanzt zwischen neonleuchtenden Mikrofonständern. Das könnte nach heutigen gesellschaftlichen Maßstäben durchaus ein wenig aus der Mode sein, aber hier zeigt der Geräuschpegel: Läuft.

Das Publikum? Frauen deutlich, sehr deutlich in der Mehrzahl. © Quelle: Nancy Heusel

Hits Schlag auf Schlag

Aber wir sind ja gefühlt auch in den Neunzigern. Viel Neon oder ganz in Weiß, irgendwann rauscht ein pinker Wasserfall von einer Vulkaninsel. Oder so. Die werden dann mit „Get down“ eingeläutet, und danach geht es dann auch Schlag auf Schlag. „Show me the Meaning of being lonely“, „Incomplete“, „Quit Playing Games“. „As long as you love me“, der Mehrstimmengesang ist geschmeidig wie auf den Platten. Die Musik ja sowieso– in teilweise remixten Versionen.

Gefühlt sind wir ja immer noch in den Neunzigern: Geschmeidiger Satzgesang wie auf den CDs. © Quelle: Nancy Heusel

„As long as You love Hannover“: Die Backstreet Boys im Herzensbrechermodus. © Quelle: Nancy Heusel

Zwischendurch gibt’s einige Ansagen mit vielen Dankeschöns und Bitteschöns an und für „Hannover Germany“, ein Hoch auf das deutsche Publikum, das in der Tat nicht ganz unwichtig war für die Karriere der Herren Littrell, Dorough, Carter, McLean und Richardson. Das weiß der 11.000 Kehlen starke Chor im Saal natürlich zu würdigen, der Geräuschpegel nimmt im Laufe der zwei Stunden nicht ab. Wenn’s nach der Fanbase in Hannover Germany geht: Weitermachen. As long as they love us.