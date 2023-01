﻿Hannover mit André Rieu im Walzertakt

Hannover. Der „Einmarsch der Gladiatoren“ macht klar, hier erscheint ein Schwergewicht – André Rieu, der Walzerkönig, ist endlich in Hannover. Gut 9000 Walzer- und Rieu-Fans sind in die ZAG-Arena gekommen, nicht ganz ausverkauft ist die Halle, dabei aber gut anzuschauen. Die Besucher eint nicht das Alter: Schlagerfans zwischen 20 und 30 Jahren bevölkern Gänge und Ränge, dazwischen tummeln sich auch der jüngere Nachwuchs und die älteren Walzer-Experten und -Expertinnen.

Und nach den freundlichen Willkommensworten Rieus wird die Sangeskunst der Besucher und Besucherinnen geprüft – „Oo, Oo!“ bei „Volare“, das ist nicht so schwer. Das Hallenlicht bleibt übrigens während des Abends an, wird höchstens mal gedimmt, einschlafen fällt also auf. Und somit wird die „Ballade pour Adeline“ der Pianistin Stephanie Detry zum ersten gefühligen Ausflug auf dem Highway Richtung Herz für die Rieu-Begeisterten. Die Leinwände zeigen die romantischsten Rosenalleen, die schottischsten Burgen und die blauesten Donauwellen, hier wird kein stimmungsvolles Bild unterschlagen.

André Rieu, ZAG-Arena Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

Und immer noch wird aufgearbeitet: Auch das Konzert in der hannoverschen ZAG Arena musste aufgrund der Covid-Pandemie um ein Jahr verlegt werden. „Die zwei Jahre Pandemie waren furchtbar!“, stöhnt Rieu. Vergessen und vorbei, vor der Kulisse des Schlosses Schönbrunn singt Kaiserin Sissi von ihrer Freiheit und Selbstbestimmung, ein schwarzer Chor antwortet mit „When the saints go marching in“, poppige Melodien und profane Arien greifen ineinander.

André Rieu, 73 Jahre alt und aus Maastricht, ist der europäische Violinist und Orchesterleiter. Seit Mitte der 1990er Jahre reist er mit seinem Johann-Strauß-Orchester, dem größten privaten Orchester der Welt, um eben jene. Ein Global Player im Sinne des Wortes, einer der erfolgreichsten Live-Acts überhaupt. Kultstatus – er hat bei seinem deutschen Publikum einen dicken Stein im Brett, hat aber auch den Krieg in der Ukraine nicht vergessen: Den Kindern, den größten Opfer eines Krieges, sind die Lieder und Titel heute Abend gewidmet. Klassische Stücke in populärem Arrangement, dazu bonbonbunte Kostüme und eine zeitlose wie gute Titelauswahl, den Stehgeiger hat Rieu weitestgehend abgelegt, dafür glänzt ein Gospelchor, der Hoffnung wird viel Raum, Platz und Musik gegeben. Gute Solistinnen und Solisten wie Die Platin Tenors schmettern ihre Lieder und Arien, dann wird es sehr still in der Arena, die Dynamiken sind gut gewählt, auf Stille folgt Freude, auf KuK-Melodien, Kirchen-Songs aus den amerikanischen Südstaaten.

André Rieu, ZAG-Arena Hannover. © Quelle: Ilona Hottmann

Doch wo Walzer draufsteht, ist auch überwiegend Walzer drin: Johann Strauß und dessen „An der schönen blauen Donau“ erhält sofort viel Beifall und befördert die Reihen in den Schunkelmodus. Mitklatschen inklusive. Und endlich tauen die Besucher und Besucherinnen vollständig auf, jetzt wird im Innenraum zwischen den Sitzreihen ordentlich im Dreivierteltakt geschwoft. Dafür ist man gekommen, jetzt muss es raus. Viel Spaß macht da schon alleine das Zusehen. Und so gibt es, beschwingt von guter Laune und guter Unterhaltung, stehende Ovationen; danach schweben die Fans nach über zwei Stunden Revue aus der ZAG-Arena. Dem Walzer sei Dank.

Von Kai Schiering