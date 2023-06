﻿Helene Fischers Schlagerzirkus ist eröffnet: So war das erste Konzert in Hannover

Hannover. Was ist das? Ein unvollendetes Eckherz? Ein kantig aufgeblasener Ballon? Ein roter Diamant? Auf jeden Fall ist es eine neue schlagergeometrische Figur, ein Helenion oder so. Sicher ist: Das Ding verbirgt etwas, man ahnt es auch schon, und, oh, jetzt spricht es: „Wir haben uns schon so lang nach diesem Tag gesehnt, Hannover!“

Und schwupps, ist die Stoffhülle weg, und zum Vorschein kommt, auf einem glitzernden Plattförmchen hoch über der Bühne stehend Deutschlands hellster Showstern Helene Fischer. Rund 10.000 Fans aller Altersklassen in der nicht ganz ausverkauften ZAG-Arena sind entzückt, und es wird sich im Laufe des Abends herausstellen, dass ihre Bühne die ganze Halle ist, von vorn bis hinten, unten und oben und überhaupt „von Null auf 100“, um es mit dem Titel ihres Startsongs zu sagen.

Schwingen, springen, pendeln

Es ist die erste von fünf Shows hier an der Expo-Plaza („Wir sind gut hierher gekommen“) und die 39. auf der Hallentour. Die 38-Jährige ist dieser Größenordnung eigentlich längst entwachsen, füllt mittlerweile auch Stadien, hat sich aber für eine Indoorproduktion entschieden, wohl auch, weil man unterm Dach einfach besser turnen kann.

Ein bisschen Spiderwoman: Helene Fischer in Hannover. © Quelle: Tobias Wölki





Fischer hat sich wieder mit der kanadischen Artistentraumfabrik Cirque du Soleil zusammengetan, entsprechend lebhaft geht es um sie herum zu. Ständig schwingt, springt oder pendelt jemand, Tanzen sowieso, oft genug sie selbst mittendrin oder vorneweg. Hebebühnen, Leitern, Seile, große bewegliche Stahlkonstruktionen über den Köpfen – die optische XXL-Ausstattung ist technisch und choreografisch Champions League, eine Show, die mindestens gleichberechtigt neben der Musik steht. Es ist ein absolut spektakulär inszeniertes Vollprogramm. Augenfutter satt, wer kommt, kriegt was fürs Geld.

„Hand in Hand“ mit dem Ehemann

Bei Helene Fischer ist die Show im doppelten Sinne das beweglichere Element ihrer Unterhaltungskunst. Denn an dieser Schraube kann sie drehen. Höher, schneller, weiter, bitte sehr, so lange sie so fit ist und Bühnenarchitekten neue Ideen liefern, geht da immer noch ein bisschen mehr. Die Musik aber ist Schlager. Schlager ist ein konservatives Genre, ein Stil, auf den sich das Publikum verlassen können will. Da dreht man höchstens sehr behutsam. So ist es auch an diesem Abend. Mal lehnen sich Fischers Songs in die Dance-Musik, mal ins Balladige, ansonsten keine Experimente, und textlich sowieso nicht. Da geht es „Volle Kraft voraus“, denn „Liebe ist ein Tanz“ oder ein „Rausch“ und zwar „Jetzt oder nie“ oder „Hand in Hand“ – in diesem Fall mit ihrem Akrobaten-Ehemann Thomas Seitel in die Luft. Das mag man oder nicht, fest steht, dass das Genre länger als fast alle anderen existiert und immer noch massenhaft Fans findet.

Umgibt sich gern mit biegsamen Menschen: Frau Fischer in der ZAG-Arena. © Quelle: Tobias Wölki

„Ihr Lieben“

Aber das Auge singt hier ja auch mit. Manchmal steht der blinkende Zirkus, die zackigen Choreografien und aufreizenden Posen fast im Kontrast zu dem Grundfreundlichen ihrer Ansprachen an ihre Fans, die sie „Ihr Lieben“ nennt. So rar sie sich, eigentlich ungewöhnlich für eine Schlagerkünstlerin, abseits der Shows macht, so sehr geht sie hier zwischendurch auf einer kleinen Mittelbühne auf Tuchfühlung. Zu persönlich wird es natürlich nicht, die Yellow Press nimmt von dieser Art Superpromi schließlich jede Äußerung gern volley.

Nach der Pause – auch die Merchandisingpalette will verkauft werden – geht es, natürlich mit neuem Outfit, weiter mit einem Medley, dem bewährten Stimmungsbooster in Schlagershows. Zu „Atemlos“ lässt sie sich in einem Kranarm durch die Halle schwenken. Ein Dreistundenabend wird es schließlich. Wie heißt es ihrem letzten Song des Abends: „Ich geb dir alles, alles von mir.“ Was das Showformat angeht, ist das gar nicht so falsch.

