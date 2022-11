﻿ZAG-Arena: Simply Red begeistert 10.000 Fans in Hannover

Sieben Jahre waren sie nicht in der Stadt. Am Mittwoch haben Mick Hucknall und seine Band Simply Red in der ausverkauften ZAG-Arena in Hannover gezeigt, dass sie es noch können. Mal schmissig, mal schmachtend. Sehr zur Freude der Fans.

