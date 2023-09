Harald Welzer meldet sich mal wieder zu Wort: In „Zeitenende“ geht’s um fast alle Probleme der Gegenwart

Hannover. Das „W“ kann man sich sparen „Nicht „Zeitenwende“ heißt das neue Buch des Sozialpsychologen Harald Welzer, sondern „Zeitenende“. Über „Zeitenwende“ hat er ja auch schon (zusammen mit Michel Friedman) ein Buch geschrieben. Das erschien vor drei Jahren. Damals ging es um den „Angriff auf Demokratie und Menschenwürde“. Heute, bei „Zeitende“ heißt es im Untertitel etwas atemlos: „Politik ohne Leitbild. Gesellschaft in Gefahr“. Und nicht nur die Gesellschaft, sondern auch so vieles andere ist in Gefahr: Die Umwelt, der soziale Zusammenhalt, die Freiheit.