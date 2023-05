﻿Zeitreisende vom Gelben Planeten: Das Konzert der Planetoids

Hannover. Alles so schön gelb hier: Die hannoversche Band The Planetoids fliegt auf ihrem exotischen Orbit im Glocksee-Café vorbei. Vier Musiker in Sonnenblumenfarbe gekleidet. Da hinter steckt bestimmt ein Konzept. Welches, das muss man sich selbst zusammenreimen. Sieht aber gut aus und ist am Ende auch gar nicht so wichtig. Hauptsache: die Musik!

Nennen wir den Stil der Gruppe mit Sänger und Gitarrist Jonas Sercombe einfach retrofuturistisch. Das lässt offen, ob es im Kern um die Vergangenheit der Zukunft oder die Zukunft der Vergangenheit geht. Im Jetzt des Abends verläuft das eh alles ineinander. Siebzigerjahre-Disco-Beats von Luca Ahlers, Schlaghosen, knarzige Keyboard-Sounds von Sven Templin, prägnante Indie-Basslinien von Sebastian Buck, das frivole Falsett von Sercombe – es ist unmöglich, sich dem Sog der Songs und dem Groove zu entziehen. Am Tresen werden sogar die Bierbuddeln im Takt geöffnet. Mehrmals wird die Mitte des Saals zum Moshpit, also zur Ausflipp-Tanz-Zirkel. Das hat etwas Niedliches, weil das Planetoids-Publikum nicht aus Rockrauhbeinen besteht. Eher aus Akademikern, die mal lustvoll, aber gesittet die Sau rauslassen.

Akademisch gesittetes Moshpit: Jonas Sercombe (l.) und Sebastian Buck lassen es krachen. © Quelle: Christian Behrens

Das Konzert ist ein wilder Ritt durchs Repertoire der Band, die leider noch viel zu unbekannt dafür ist, dass es sie schon ganz schön lang gibt. Und dass sie regelmäßig bemerkenswert kunstvolle Songs veröffentlicht. Ist sie vielleicht doch ein Spur zu anspruchsvoll, zu gut für die große Reichweite? „My Only Religion“, „Futurity“, „Monkey Business“ und die neueren „Make Up Your Mind“, „Falling Gently“ und „Golden Eagle“: In dieser Gelb-Phase der Band zeigt sich, dass die Songs live umso mehr krachen, je schneller sie sind. Ein kleines Drama ist das in der Anlage eher balladeske „Bolivia“. Einer der schönsten Songs aus Hannover im vergangenen Jahr – in der Studioversion. Live im Glocksee-Café fällt der Song einigermaßen auseinander. Kein Problem, die folgenden Kracher machen das schnell vergessen. Und am Ende gibt es sogar ein Schmankerl mit Strophentext von ChatGPT.

Bilanz nach der geballten Energieladung: Die Zukunft kann kommen. Und die Vergangenheit auch. Und beim nächsten Mal doch etwas mehr Publikum vielleicht?