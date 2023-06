﻿Die Summen der Teile: Das Musiktheater „Zer-brech-lich“ hat im Ballhof Premiere

Hannover. Schon der Titel ist in seine Teile zerlegt: „Zer-brech-lich“ heißt das Stück, das am Freitag, 23. Juni, beim Festival Theaterformen seine Uraufführung hat und das auf den Kopf stellen soll, was gemeinhin als normal und was als Ausnahme vom Regelfall gilt. „Es geht um Zerbrechlichkeit, von ihrer persönlichen bis zur politischen Dimension“, sagt der Regisseur und Choreograf Alessandro Schiattarelli.

Drei Performerinnen stehen auf der Bühne. Victoria Antonova, Alice Giuliani und Laila White sind die Stars der Show. Sie präsentieren Lieder. Und sie haben – mehr oder weniger sichtbar – körperliche Behinderungen. „Die Performerinnen sind keine professionellen Sängerinnen“, sagt Schiattarelli. „Sie singen, sprechen, tanzen, spielen die Songs: Sie eignen sie sich auf unterschiedlichste Weise an.“

Abweichung von der vermeintlichen Norm

Schiattarelli ist Tänzer; er arbeitete unter anderem mit Maurice Bejart, Koen Augustijnen, Haris Pasovic und Marco Goecke zusammen. 1996 wurde bei ihm das seltene Hirayama-Syndrom diagnostiziert, das ihn in seiner Arbeit einschränkte – und ihm zugleich neue künstlerische Perspektiven eröffnete. In seinen Choreografien verarbeitet er seine Erfahrungen mit Behinderungen vielfacher Art und lenkt somit den Blick auf einen Theaterapparat, der sonst wenig Raum bietet für die Abweichung von der Norm.

Regisseur und Choreograf: Alessandro Schiattarella © Quelle: Kihako Narisawa

„Zer-brech-lich“ stellt die Performerinnen in den Vordergrund, nicht die Performance. „Die Songs wurden für uns modular geschrieben“, sagt Schiattarelli. „Dadurch haben wir große Flexibilität: Wir entfernen Teile und arrangieren sie neu. Wir haben sie für die Performerinnen maßgeschneidert. Und in einem Fall – wo der Song nicht zu den Körpern passte – verwenden wir nur den Text.“

Song von Kontrollfreak Gina Été

Das musikalische Rohmaterial – fünf Songs – lieferte die Zürcher Musikerin Gina Été. Sie wurde mit ihrem kunstvollen Pop schon nach Erscheinen ihres Debütalbums „Erased by thought“ 2021 in eine Reihe mit Künstlerinnen wie Björk und Sophie Hunger gestellt. Nun erlebt sie, wie sich andere ihre Kunst aneignen. „Es ist wirklich schön zu sehen, wie hier mit meinen Songs umgegangen wird, ihre Zerbrechlichkeit zu entdecken“, sagt sie. „An meinen Songs wird einiges verändert. Ich selbst könnte das nicht, weil ich ein zu großer Kontrollfreak bin, aber in dieser Performance passt es.“

Die Teile setzen sich zu immer neuen Summen zusammen. „Manches haben wir aufgenommen, auch Ginas Stimme ist zu hören. An anderen Stellen wird die Musik vollständig dekonstruiert“, sagt Richard Schwennicke von der Staatsoper, der die musikalische Leitung innehat. „Die Performerinnen sind ihre eigene Band. Sie kontrollieren die Musik.“

Musikalische Leitung: Richard Schwennicke © Quelle: Clemens Heidrich

Start von „Breaking Point“ an der Staatsoper

Das Musiktheaterstück ist eine Koproduktion des Festivals Theaterformen mit der Staatsoper und gehört ab der nächsten Spielzeit zu deren Repertoire. Zudem ist es der Start des auf zwei Jahre angelegten Projekts „Breaking Point“, bei dem lustvoll erkundet werden soll, welche neuen Möglichkeiten sich bei der Arbeit mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern ergeben, nicht nur als gönnerhafte Teilhabe, sondern als bereicherndes Konzept.

Für Été war schon diese Arbeit erkenntnisreich („die einzige Marginalisierung, die ich erlebe, ist Sexismus“). Sie sagt: „Mir haben sich neue Perspektiven eröffnet auf Fragen wie: Was ist heil und was nicht? Im gesamten Team gab es viele Aha-Momente.“

„Zer-brech-lich“ bei den Theaterformen im Ballhof Eins: am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr sowie am Sonnabend, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, ab 18 Uhr. Karten kosten 19, ermäßigt 10 Euro.

