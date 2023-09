﻿„Bei Zinnober tut sich immer was“: Hannoversche Künstler öffnen ihre Ateliers

Hannover. Ist doch alles Zinnober? In der Kunst muss das nicht abwertend gemeint sein: „Zinnober“ heißt, angelehnt an die gleichnamigen Feste von Kurt Schwitters in den 1920er-Jahren, die alljährliche hannoversche Wochenendtour durch Kunsträume aller Art – vom Atelier über die Galerie bis zur großen Institution wie dem Kunstverein. Bei der 26. Ausgabe standen an zwei Tagen 68 Anlaufpunkte zur Wahl, die oft genug besondere Aktionen zu bieten hatten.

Eine gute Gelegenheit, um gerade auch Orte zu besuchen, die man noch nicht kennt, zumindest nicht leibhaftig. So handhabt es etwa Christiane Mauthe, selbst Künstlerin, die sich in den Räumlichkeiten des „feinkunst“-Vereins in der Roscherstraße die Fotoausstellung von Birgit Streicher anschaut: „Bislang kannte ich das nur von Instagram. In diesem Jahr habe ich nur erstmalige Besuche auf meiner Liste.“ Nachfolgend sollen das noch die zwei Angebote in der Friesenstraße sein, der Kunstraum von Gisela Sperling und das kleine, aber feine Atelier Hamann.

„Ich mag es, wenn auch etwas Spaß ins Spiel kommt“: Birgit Streicher. © Quelle: Henning Queren

Zuvor gilt es allerdings noch, von den Feinkünstlern einen Bierdeckel mitzunehmen. Einen künstlerisch wertvollen, bedruckt mit einem Motiv aus einer Streicher-Fotografie – dabei kommt ein sogenannter „Boston Handtiegel“ zum Einsatz: „100 Jahre alt und 100 Kilo schwer“, erläutert Sebastian Moock, der die Druckmaschine bedient, „aber mit einem modernen Photopolymer-Klischee.“ Weshalb es gerade Bierdeckel sein sollen, demonstriert umgehend Birgit Streicher selbst: „Man kann daraus Kartenhäuser bauen“, sagt die Fotografin, deren Ausstellung um eben das Thema Haus kreist. „Ich mag es, wenn auch etwas Spaß ins Spiel kommt.“

Ehemalige Bäckerei: Die Produzentengalerie 4h-art in der Loebensteinstraße. © Quelle: Katrin Kutter

Neuland könnte für manche Kunstfreunde die „Produzentengalerie 4h-art“ in der Loebenstein-, vormals Hindenburgstraße sein. Ihr Name bezieht sich auf die eher sporadischen Öffnungszeiten – im Oktober soll immerhin an sämtlichen Wochenenden eine Sonderausstellung zum Thema „Verzweiflung/Hoffnung“ zugänglich sein. Die beiden Zinnober-Tage nutzt Galerist Dieter Rammlmair in den charmant verwinkelten Räumlichkeiten, die einst von einer Bäckerei genutzt wurden, für eine äußerst vielfältige Gruppenschau.

Walfische in der Eisfabrik

Die dann auch schon mal die üblichen Gegebenheiten sprengt: „Laufkundschaft haben wir in unserer Lage sonst kaum“, merkt Rammlmair an, „aber bei Zinnober tut sich immer was“. Prompt finden sich mit dem Informatiker Arthur Bartels und dem Physiker Niklas Reinhardt zwei junge Erstbesucher ein: „Wir waren im Café nebenan und wollen jetzt spontan mal reinschnuppern.“ Bartels hat auch schnell einen Favoriten ausgemacht: einen Schrank mit einem recht bizarren Innenleben, von Rammlmair mit der Kettensäge herausgearbeitet.

Viel Betrieb herrscht in der Südstädter Eisfabrik. Wie viele Besucher mögen die Ateliers dort wohl am Samstagabend besucht haben? „382“, lautet die prompte Antwort in den Räumen von Pepa Salas Vilar – hier hat man genau mitgezählt. Die renommierte Künstlerin weiß von schönen Gesprächen und mehreren Verkäufen zu berichten. Einige Stammgäste haben bemerkt, dass sie neuerdings nicht mehr nur mit Acryl, sondern auch mit Öl malt und sogar Spray-Versuche unternommen hat. Die am häufigsten gestellte Frage ist aber eine andere: „Warum auf so vielen Bildern von mir ein Walfisch ist.“ Gespoilert wird an dieser Stelle natürlich nicht – wer die Antwort wissen will, muss schon selbst hingehen. Sei es nun zu Zinnober oder bei anderer Gelegenheit.

