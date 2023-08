﻿Kostenloser Kunstspaziergang im September: Was macht Zinnober in der 26. Ausgabe spannend?

Hannover. Ein Atelier ist wie ein Zuhause“, sagt Mareike Beermann. Edin Bajrić pflichtet ihr bei. „Das ist der Ort, an dem Kunst entsteht, an dem man die Arbeitsspuren, die Suche und auch die Zerwürfnisse sehen kann.“ Die Künstlerin und der Künstler sitzen gemeinsam mit den Kunstschaffenden Robert Schaper, Jördis Samland, Sebastian Hagemann, Taha Sali und Arsen Nasibulin in Bajrićs Atelier, einem großen, lichtdurchfluteten Raum in der Schulenburger Landstraße 152. Es ist eines von rund 20 Ateliers in der ersten Etage des Hallenkomplexes. Und es ist eines der Ateliers, das zum diesjährigen Zinnober, dem kostenlosen Kunstspaziergang, seine Türen öffnet.

Am Wochenende vom 2. und 3. September können 68 Kunstorte, verstreut über ganz Hannover, besucht werden. Zinnober findet nun schon zum 26. Mal statt und es wird wie immer viel zu entdecken geben. Immerhin ist es unmöglich, alle teilnehmenden Ateliers an nur einem Wochenende zu sehen, befindet Robert Schaper. Zudem sind gänzlich neue Künstlerinnen und Künstler dabei, wie das Studio Dach & Keramikgarage in der Calenberger Neustadt.

Verteilt auf das ganze Stadtgebiet: 68 Kunstorte nehmen an dem Atelierspaziergang teil © Quelle: Zinnober

Den Wandel sehen

Einige Besucherinnen und Besucher hingegen gehen bewusst zu Kunstschaffenden, die sie schon kennen. „Die Leute kommen wieder, weil sie unbedingt wissen wollen, wie sich der Stil und die Technik verändert haben“, erzählt Jördis Samland. Zu Zinnober will sie ihre kleinformatigen Polaroidemulsionen zeigen. Um diese anzufertigen, legt sie die Polaroids in ein Wasserbad, wodurch sich die Fotoemulsion vom Untergrund ablöst. In ihren Werken setzt sie sich mit Körpern und inneren Räumen auseinander und arbeitet schon mal Pflanzenteile in ihre Bilder mit ein.

Atelier in Wohnzimmeratmosphäre: Jördis Samland kommt aus der Fotografie. © Quelle: Katrin Kutter

Was gerade die Schulenburger Landstraße in Hainholz zum Ziel eines Kunstausfluges macht, ist die hohe Konzentration an Werkräumen. Hinter vier Hauseingängen verbergen sich Ateliergemeinschaften, Restauratoren, Solokünstlerinnen und Grafiker. Die Kreativen in der ersten Etage der Hausnummer 152 mieten meistens zwar eigene Räume, doch sie verbindet mehr als nur die Teeküche. „Wir haben eine Museumsgruppe, mit der wir auf Ausstellungen gehen, und gemeinsame Projekte“, erzählt Jördis Samland. Für sie und Bajrić ist es ein Ort, an dem man viel voneinander mitbekommt und trotzdem die Tür schließen kann.

Eine Ausstellung mit allen

Robert Schaper schätzt die Gemeinschaft ebenfalls. „Ich würde sonst verkümmern.“ Dass sie gut zusammenarbeiten können, wollen sie mit der Ausstellung „Innereien IV“ zeigen, die es zusätzlich zu den offenen Ateliers am Zinnober-Wochenende zu erkunden gibt. In einem Raum zwischen den Ateliers, tief im Inneren des Gebäudes und ohne direktes Tageslicht, präsentieren die Künstlerinnen und Künstler eine Auswahl ihrer Werke.

Auch ein Rundgang durch die Ateliers ist lohnend. Neben dem Treppenaufgang arbeitet Edin Bajrić in einem Atelier mit Werkstattcharakter. Die Regale sind voll von seinen Zeichnungen. In der Mitte steht ein großer Holztisch. An der Wand dahinter hängen seine „Entdeckungen“. So heißt sein aktuelles Projekt. Auf jedes Papier hat er mit Pastellkreide ein Fadengewirr gezeichnet, das sich an manchen Stellen bündelt und so einen Körper formt, „wie kleine Energiebündel“, findet Bajrić.

Inmitten von Energiebündeln: Der Künstler Edin Bajrić spricht von seinem aktuellen Projekt, „Entdeckungen“. © Quelle: Katrin Kutter

Von gemütlich bis chaotisch

Während Jördis Samland sich mit Vorhängen, Pflanzenranken und einem rosafarbenen Sofa an einem Ende des Flures wohnlich eingerichtet hat, trifft man Robert Schaper am anderen Ende in einem kleinen, eher kargen Raum. An den Wänden hängen Abdeckplanen, auf die er mit Edding-Stiften zeichnet. Die dunklen, teils düsteren Landschaften, die dabei entstehen, scheinen sich mit den Bäumen vor der Fensterfront zu verbinden.

Abdeckplanen aus dem Baumarkt und auffüllbare Edding-Stifte: Robert Schaper braucht wenig, um eindrucksvolle Landschaften zu erschaffen. © Quelle: Katrin Kutter

Hell und aufgeräumt ist es bei Mareike Beermann. Hauptberuflich ist sie Landschaftsarchitektin. Auf Dauer sei ihr die Arbeit jedoch zu technisch gewesen, etwas Kreatives musste her. Der Fokus ihrer Kunst ist das Skurrile, das Abseitige – etwa Schraubzwingen, die das Kleinhirn einklemmen. „Auf den ersten Blick sind meine Werke farbenfroh, doch dann wird es morbide und düster. Ich will die Betrachtenden aus ihrer Behaglichkeit holen“, erzählt Beermann, während sie auf eine Arbeit zeigt, bei der Füße aus einem Geschlechtsteil herauskommen.

Das besondere Motiv: Die Lieblingsthemen von Mareike Beermann sind Biologie, Anatomie und Psychologie. © Quelle: Katrin Kutter

Schräg gegenüber, bei Arsen Nasibulin und Sebastian Hagemann, hält das Chaos Einzug. Überall stapeln sich Leinwände mit intuitiv und aus Alltagsmomenten entstandenen Malereien. Die beiden teilen sich einen Raum, den grelle Neonröhren beleuchten. Tageslicht gibt es nicht. „Es ist ein bisschen wie im Casino. Man vergisst hier, ob es Tag oder Nacht ist“, sagt Nasibulin.

Wo sich das Gefühl für Zeit und Raum auflöst: Im Atelier von Arsen Nasibulin (rechts) und Sebastian Hagemann. © Quelle: Katrin Kutter

Das ist der 26. Zinnober Kostenlos durch die hannoversche Kunstlandschaft flanieren: Das geht beim Kunstspaziergang Zinnober am ersten Septemberwochenende. 68 Kunstorte – von Ateliers über Galerien bis hin zu Ausstellungen – öffnen am 2. und 3. September jeweils von 12 bis 19 Uhr ihre Türen. Doch schon am Freitagabend, 1. September, stehen einige Vernissagen auf dem Programm, unter anderem „Erinnern/Vergessen“ im Keller Drei, „Positionen“ in den Ateliers der Eisfabrik und „Überfahrt“ in der Städtischen Galerie Kubus und der Galerie vom Zufall und vom Glück. Während des Wochenendes wird es verschiedene Führungen durch die Kunstorte der jeweiligen Stadtteile geben. Im Vorfeld des Kunstspaziergangs touren die Veranstaltenden über die Wochenmärkte und informieren über die verschiedenen Angebote. Am 22. und 26. August machen sie auf dem Lindener Markt und am 24. August auf der Lister Meile Halt.

Was den Blick in all die Räume vor allem ausmacht: Die Menschen hinter den Kunstwerken werden sichtbar. Und auch die Künstlerinnen und Künstler profitieren davon, ihre Ateliers für Zinnober zu öffnen, sagt Mareike Beermann. „Ich kann mit den Gästen über meine Werke sprechen und durch ihre Fragen noch mal anders darüber nachdenken.“

