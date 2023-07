﻿ „Aber du schraibscht doch auch?“: Gabriela Jaskulla über Martin Walser, dem sie viel zu verdanken hat

Hannover. Der Koffer wog schwer. Im Koffer befanden sich die wichtigsten Bücher von Martin Walser. Ich hatte sie alle gelesen. Martin Walser war einer der berühmtesten deutschsprachigen Schriftsteller, und ich war damals, im Jahr 1998, auf dem Weg zu meinem ersten großen Interview. Auf der Strecke zwischen Konstanz und Überlingen brach plötzlich ein heftiges Gewitter los. Ich notierte eifrig, ganz die Musterschülerin des Dichters. „Kleinsprecherisch suche ich das Sägliche, den Wörtersaum des Sachverhalts.“ Für solche Sätze bewunderte ich ihn, ich liebte „Das Einhorn“ noch mehr als „Ein fliehendes Pferd“.

Der Tod von Martin Walser hat Betroffenheit, Mitgefühl und Trauer ausgelöst: Am Freitag ist der Schriftsteller im Alter von 96 Jahren gestorben. © Quelle: Felix Kästle

Am nächsten Tag empfing mich Martin Walser in seinem Haus in Nussdorf in seinem Arbeitszimmer. Er platzierte mich an seinem niedrigen Tisch mit den zwei Sesseln so, dass mich die untergehende Sonne blendete, was ihn zu amüsieren schien. Ob er Machtspielchen möge oder gar brauche, fragte ich ihn mit plötzlich aufkeimendem Mut. „Macht? Macht?!?“, antwortete er und wiederholte das Wort noch ein paarmal, als benutze er es zum ersten Mal. Macht, so suggerierte er, sei ihm völlig fremd, er schreibe wie jeder Autor aus einem Gefühl der Ohnmacht, nein – des Mangels. „Wenn du schreibst, dann doch, weil dir etwas fehlt.“ Er freute sich, wenn man über seine Lyrik sprach, er holte weit aus, mit Worten und mit seinen langen, kräftigen Armen im weiten Hemd, es war, als würden sogar seine Augenbrauen wehen.

„Aber du“, sagte er plötzlich – „aber du schreibst doch auch?“ Es war keine Frage, sondern eine Feststellung, und natürlich sagte er nicht „schreibst“, sondern „schraibscht“. Ich fühlte mich ertappt. Walser ließ nicht locker. Er behauptete, kein Wort mehr zu sagen, wenn ich ihm nicht erzählte, was ich schriebe – und es ihm hinterher schickte. Ich brauchte Wochen, um das zu wagen. Als Antwort erhielt ich eine von vielen Postkarten, die er seitdem immer mal wieder sandte. Er ermutigte mich – aber, was wichtiger war, er rief hinter meinem Rücken seinen Verlag an und sagte: „Das müscht ihr drucken.“ Zwar wurde es dann nicht sein (damaliger) Verlag, Suhrkamp – aber seine Empfehlung auf der „Osteeliebe“, meinem Debütroman, hat dem Buch ganz sicher Aufmerksamkeit verschafft.

Martin Walser war von enormer Großzügigkeit

Das wird in den vielen Nachrufen, die nun erscheinen, vergessen: Martin Walser war von enormer Großzügigkeit. Er förderte jüngere Autoren. An Josef Winkler schätzte er die Radikalität des ehemaligen Messdieners, der sich an der Kirche abarbeitete, an Arnold Stadler – damals noch völlig unbekannt - bewunderte er das gläubig Suchende. Walser konnte bewundern – und wie! Rückhaltlos konnte er sich Gesprächspartnern rhetorisch zu Füßen werfen. Es bereitete ihm diebische Freude, sich kleinzumachen und den anderen groß. Wenn ich ihn dafür kritisierte, konnte es passieren, dass er mich im Genick packte und ein bisschen schüttelte, wie einen jungen Hund, der sich zu viel herausnimmt.

Ein paar Jahre später steckte ich in meinem zweiten Roman fest wie in einem zu engen Tunnel. In dem Text geht es um einen schwerkranken, bald sterbenden jungen Mann, und ich fragte mich, ob das ganze Unterfangen nicht eine Anmaßung war. In meiner Verzweiflung rief ich Martin Walser an. „Walser…“ Die vertraute Stimme. Ich musste gar nicht viel erklären. „Kind, Kind…“, sagte Walser, „ich kann doch nicht jede Nacht bei dir sein und dir sagen: Du darfst das, und du schaffst das.“

Ein glänzender Vorleser

Eine besondere Nähe entstand bei den Produktionen in Hamburg, die wir ab 2006 für den Verlag Hoffmann und Campe machten. Den Roman „Angstblüte“ richteten wir gemeinsam für das Hörbuch ein, aber auch die unterschätzten Gedichte, die unter dem Titel „Das geschundene Tier“ erst später als Buch erschienen. Tamara Bendig, die Tonmeisterin, Walser und ich wurden eine verschworene Gemeinschaft, als wir die kargen Verse in einem Hochhaus in Altona aufnahmen. Aber fehlte da nicht etwas? Da fehlte Musik! Woher sollten wir sie nehmen? So insistierend konnte Walser sein, dass Tamara es tatsächlich schaffte, ein Klavier bringen zu lassen, auf dem Walser dann, kindlich-glücklich, ein paar schräge Melodien für das Hörbuch einspielte. Dabei war seine Frau Käthe die Pianistin in der Familie.

Walser war ein glänzender Vorleser, er bereitete sich akribisch vor, er las mit Schwung und Emphase und warf die abgearbeiteten Papierbögen beiseite wie ein etwas dramatischer Dirigent – blieb aber selbstkritisch. „Hei-jei-jei..!“, seufzte er über sich selbst, wenn er mit einer Passage nicht zufrieden war.

Wir machten uns Sorgen

Mit den Jahren schwanden seine Kräfte. Seine Stimme wurde heiser, der Gang gebeugter, und er brauchte nun manchmal eine Pause. Bei einer Produktion für den SWR in Stuttgart machten wir uns Sorgen. Walser fühlte sich nicht wohl, der Blutdruck ... Wieder war es die Tontechnikerin, die die rettende Idee hatte: Ein Sofa wurde beschafft und unauffällig am Pförtner vorbei in das Studio gehievt. Walser war glücklich. Da konnte er dann, nach unserer Session am Vormittag und einem kleinen Imbiss, seine Mittagsruhe halten.

Er streckte sich auf dem Sofa aus, wir deckten ihn zu und ließen ihn allein. Wir zogen die kleine Gardine vor dem Fenster zwischen Regieraum und Aufnahmestudio zu und versuchten, nicht durch den Spalt zu sehen. Walser schloss für eine Weile die Augen. Es war, als ob wir seinen Schlaf bewachten.

Gabriela Jaskulla ist Journalistin und Schriftstellerin. Im vergangenen Jahr erschien ihr Roman „Niki de Saint Phalle und die Pracht der Frauen“.

