﻿Über Mitläufer: Holger Warneckes „Zukunft der Erinnerung“ in den Rosebusch Verlassenschaften

Hannover. Was sind Erinnerungen? Die Psychologie sagt, es sind schlicht Wiederbelebungsversuche früherer Erlebnisse und Ereignisse. Damit sind Erinnerungen Konstruktionen, mal dicht dran an der Wirklichkeit, mal meilenweit entfernt, nur selten korrekt. Aber was sind Erinnerungen dann noch wert? Vor allem, wenn sie als Material dienen, um historische Vergangenheit lebendig werden zu lassen. Dann sind sie mehr als fragwürdig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Regisseur Holger Warnecke hat es trotzdem versucht. Er hat seine Eltern interviewt, die 1924 und 1921 geboren wurden, hat sie gefragt, wie das so war in ihrem Leben, während ihrer Kindheit, während der Nazi-Diktatur, und nach dem Krieg. Aus den sieben Interviews, die transkribiert gut 400 Seiten ausmachen, ist nun ein Theaterstück geworden, das die Geschichte seiner Eltern als prototypische Geschichte zweier Deutscher zwischen 1920 und 1955 reflektiert.

Ein verwunschener Riesenraum

Als Bühne hat sich Warnecke die Rosebusch Verlassenschaften ausgesucht, ein verwunschener Riesenraum, der Lager und Atelier des Bildhauers Hans-Jürgen Breuste war. Das wie aufgelassen wirkende Gelände beherbergt auch in direkter Nachbarschaft zum Atelier ein Katastrophenschutzlager der Feuerwehr. Es ist ein Ort voller Geschichten – und der Theaterpädagoge Warnecke hat ihm eine neue Geschichte hinzugefügt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Eltern tauchen immer wieder als Videoeinspielung auf, die als Intro für die Schauspielerinnen Diana da Silva Jasiak und Feryal Djavadi dienen, um die erinnerte Lebenszeit der beiden in kleinen Episoden nachzuspielen. Das erste Kennenlernen, die Begeisterung für Krieg und Nationalsozialismus, die Heirat, zwei Fehlgeburten, bevor Holger Warnecke geboren wurde, aber auch die ewige Treue und der ewige Alltag sind die Vergangenheits-Themen des Stücks. Es geht darum, wie seine Eltern anfänglich zu stolzen Mitläufern des Nationalsozialismus wurden und mit der Kriegszeit immer mehr inneren Abstand nahmen. Was sie dabei verklären oder verschweigen, das bleibt offen.

Lesen Sie auch

Warnecke war lange Jahre Studiendirektor für darstellendes Spiel, bildete also Lehrer aus. Der pädagogische Anspruch ist seiner Inszenierung anzumerken, sie ist eine kleine Lehrstunde, in der zu lernen ist was passiert, wenn Faszination Vernunft zu dominieren beginnt, wenn eine unreflektierte Jugend das Verderben als Chance sieht, weil sie nicht sehen will – im Stück liegt die Betonung eher auf „nicht sehen kann“ - was ihre mentale Lethargie für Monster gebiert. Die „Zukunft der Erinnerung“ oszilliert zwischen einem dokumentarischen Ansatz und einer Dramatisierung, sie ist im besten Sinne banal und dadurch zugleich erschreckend.

Bis zum 30. Juni in den Rosebusch VerlassenschaftenRosenbuschweg 9, Hannover

HAZ