Und die Geschlechtergerechtigkeit? Eine Tagung zum Kirchenlieddichter Paul Gerhardt

Celle. Er gilt nach Martin Luther als wichtigster protestantische Kirchenlieddichter: Paul Gerhardt (1607–1676). Liedtexte des Theologen und ihre Melodien kennen auch heute noch selbst Menschen, die mit Kirche und Religion wenig zu tun haben. Die Anlässe sind allerdings meist eher traurig. „Auf Beerdigungen werden nach wie vor oft ‚Befiehl du deine Wege‘ und ‚Geh aus, mein Herz, und suche Freud‘ gesungen“, sagt Ekkehard Popp. Der Lehrer und Kirchenmusiker aus Celle gehört zum Vorstand der Paul-Gerhardt-Gesellschaft, die sich jetzt zur Jahrestagung traf. Dort gab es viel zu bereden.

So wurden Gerhardts Texte nicht selten verändert – bis heute finden sich in Gesangbüchern Zeilen, die nicht von ihm stammen. Gleichzeitig fehlen dort ganze Strophen. So wurde in „Du meine Seele, singe“ die dritte Strophe gestrichen („Was Mensch ist, muss erblassen/und sinken in den Tod;/er muss den Geist auslassen,/selbst werden Erd und Koth“). „Die kirchenleitenden Gesangbuchredaktoren meinen nun stets, Christenmenschen vor bestimmten Inhalten und Formulierungen schützen zu müssen“, sagt Konrad Klek, Präsident der Paul-Gerhardt-Gesellschaft.

Gerhardt gegendert?

Auf der Tagung in Celle wurde auch diskutiert, welche Zukunft Gerhardts Lieder im geplanten neuen evangelischen Gesangbuch haben. Beate Besser, Landeskirchenmusikdirektorin aus Oldenburg, stellte Ideen für Gerhardt-Texte in gerechter Sprache vor. „Seine Sorgen“ werden in „Die güldne Sonne“ zu „Gottes Sorgen“. In „Ich singe dir mit Herz und Hand“ verändert sie „Vaterland“ zu „ganzem Land“. Für den Titel „Lobet den Herrn alle, die ihn fürchten“ schlägt sie zwei Varianten vor: „Lobet die Höchste“ oder „Lobet das Höchste“. „Die Lieder müssen ohne lange Erläuterungen sofort funktionieren“, sagt Besser, die Mitglied einer Gesangbuchkommission ist.

Wie die Auswahl aus den mehr als 130 Gerhardt-Liedern für das neue Gesangbuch auch ausfallen mag – ihre Inhalte sind trotz ihrer eingängigen Melodien durch Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn Bartholdy heute vielen Menschen fremd. Gerhardts Texte warnen davor, vom Leben zu viel zu erwarten. In „Ich bin ein Gast auf Erden“ werden Not, Kummer, Sorgen und Verfolgung ausführlich thematisiert – es endet wie viele seiner Lieder mit dem freudigen Ausblick auf ein ewiges Leben („Im Himmel ist unser Vaterland“).

Trost für Menschen in Krisensituationen

„Die Botschaft Gerhardts lautet, sich dem eigenen Schicksal zu ergeben – nicht aus Verzweiflung, sondern aus Vertrauen in Gott“, sagt die Theologin Jutta Koslowski, und Popp ergänzt: „Gerhardts Frau und die meisten seiner Kinder sind früh gestorben, er hat seine Stellung als Pastor verloren und die Schrecken des 30-jährigen Krieges erlebt und behält dennoch in seinen Texten sein Gottvertrauen. Das erscheint paradox und ist vielleicht genau deshalb gerade für Menschen in Krisensituationen tröstlich.“

Dass das nicht immer funktioniert, daran erinnert der bekannte Schauspieler Edgar Selge in seiner Autobiographie „Hast du uns endlich gefunden“. Darin beschreibt Selge ein Weihnachtsfest im Jahr 1960, als der damals Zwölfjährige sein Gerhardt-Lieblingslied „Ich steh an deiner Krippen hier“ zusammen mit seinen Eltern singt – am Bett des jüngeren Bruders, der mit Nierenversagen im Krankenhaus liegt. „Und dann drehst du dich zur Wand. Mit einem Ruck drehst du dich heraus aus unserer Weihnachtsstimmung. Von dir geht ein Schmerz aus, wie ich ihn noch nie erlebt habe.“

