﻿Von der Zerbrechlichkeit der Körper: Zweimal Tanztheater bei der Theaterformen

Hannover. Der Titel mit dem isolierten „Brech“ zwischen den Silben „Zer“ und „lich“ ist vielleicht nicht so ganz klug gewählt. Es mangelt ihm an Eleganz und Größe. Aber das Thema ist wichtig. Und es ist kompliziert und berührend. Es betrifft jeden – denn es geht um Krankheit, ums Anderssein und um die Utopie, Trennendes zu überwinden und Wände einzureißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleich zwei Produktionen des Festivals Theaterformen setzten sich am Eröffnungswochenende mit dem Thema Fragilität des menschlichen Körpers auseinander: „Zer-brech-lich“, eine Tanzperformance mit drei Tänzerinnen von Alessando Schiattarella im Ballhof und „The Power (of) The Fragile“, ein intimes und zuweilen sehr packendes Tanztheater von Mohamed Toukabri auf der Cumberlandschen Bühne. Die Arbeit von Mohamed Toukbari war als Gastspiel zu sehen, „Zer-brech-lich“ von Schiattarella bleibt dem Publikum in Hannover erhalten, das Stück ist eine Koproduktion zwischen dem Festival Theaterformen, dem Schauspiel und der Staatsoper. In der kommenden Spielzeit wird es wieder im Ballhof zu sehen sein.

„Ich schulde Dir keine Anpassung“

Beide Tanztheaterproduktionen beschäftigen sich mit einem Körper, der nicht perfekt ist. In „The Power (of) The Fragile“ ist es der alternde Körper, in „Zer-brech-lich“ ist es der Körper mit seinen Narben, seinen Fehlstellungen, seinen jeweils besonderen Mängeln. Drei Tänzerinnen offenbaren hier die besondere Fragilität ihrer Körper. Sie tanzen und sie erzählen von sich und von dem, was sie gerade auf der Bühne tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese fortwährende Selbstbeschreibung wirkt zuerst wie ein Hilfsangebot an sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer, ist aber mehr. Es geht auch darum, in Worten eine Welt zu schaffen, sich in Sprache seiner selbst zu versichern. Die drei Darstellerinnen (Victoria Antonova, Alice Giuliani und Laila White) singen, tanzen, bauen die Bühne fortwährend zu anderen Welten um und sprechen das Publikum immer wieder direkt an. Einmal sagt Victoria Antonova den wichtigen und richtigen und treffenden Satz: „Ich schulde Dir keine Anpassung.“

Auf den Schultern der jungen Generation: Szene aus dem Mutter-Sohn-Tanz „The Power (of) the Fragile“ von Mohamed Toukabri. © Quelle: Christian Tandberg

Zuvor hat sie Auskunft über ihre Größe erteilt: „Ich bin elfeinhalb Smartphones groß.“ Was zeigt: Die (Ver-)Messung des Körpers kann nach ganz unterschiedlichen Maßstäben erfolgen. Das Handy als Maßstab ist nicht schlecht gewählt, denn gegen Ende formulieren die Performerinnen eine Utopie, die auch etwas mit Smartphones zu tun hat. Vor einem grünen Hintergrund filmen sie einander mit der Handykamera, die Körper werden dabei in Teile zerlegt, neu zusammengefügt und vor neuen Hintergründen wiedergegeben. Nun fliegen sie durch die Wolken und tauchen nixengleich durchs Meer. Am Ende passt das ganze Weltall in einen Luftballon, der platzend ein Silberflitterfeuerwerk erzeugt. Das ist ein großes und schönes Bild für das Versprechen der Überwindung körperlicher Grenzen mit den Mitteln der Elektronik.

Der Traum vom Tanzen

Etwas kleiner ist die Utopie bei Mohamed Toukabri. Der in Tunesien aufgewachsene und später in Brüssel lebende Tänzer und Choreograf tanzt mit einer ungewöhnlichen Partnerin: seiner Mutter. Die hat in Tunesien als junge Frau davon geträumt, Tänzerin zu werden, hatte aber keine Möglichkeit dazu. Jetzt bietet ihr ihr Sohn die Chance. Er zeigt und erklärt ihr die Bühne (was ein Bildungsgefälle andeutet, das vielleicht gar nicht existiert) und er tanzt mit ihr. Irgendwann steht sie auf seinen Füßen und lässt sich von ihm tanzend durch den Raum tragen. Das ist verstörend, berührend, ein bisschen traurig – und ein wundervolles Bild für ein Miteinander, das vieles ausgleichen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Festival Theaterformen ist noch bis zum 2. Juli in Hannover zu sehen.

HAZ