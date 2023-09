﻿Gendern geht auch ohne Sternchen: Die Sprachwissenschaftlerin Bettina Kluge im Interview

Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor Kurzem hat Josef Lange, der Vorsitzende des Rates für deutsche Rechtschreibung, in dieser Zeitung seine Abneigung gegen Gendersternchen erläutert. Er hat verschiedene Argumente gegen Zeichen genannt, mit denen geschlechterneutrale Sprache markiert werden soll. Er meint, dass Sternchen, Unterstriche oder Doppelpunkte Sprache unnötig kompliziert machen würden, Sprache sei dann kaum noch vorlesbar und übersetzbar. Sehen Sie das auch so?

Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Fangen wir mal mit dem vermeintlichen Übersetzungsproblem an. Selbstverständlich ist auch gegenderte Sprache übersetzbar – demnächst sogar von Übersetzungsprogrammen. Und menschliche Übersetzerinnen und Übersetzer können das schon jetzt. Herr Lange macht hier zwei Denkfehler: Er hängt einem veralteten Übersetzungsbegriff an, und er setzt Übersetzen mit dem Output einer Übersetzungssoftware gleich. Beides ist ziemlich verkürzt.

Aber es stimmt doch, dass Gendern die Übersetzung komplizierter macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das mag sein. Aber das ist ja kein Grund, es nicht zu versuchen. Gegenderte Sprache ist natürlich übersetzbar, wie auch generell so gut wie alles übersetzbar ist. Vielleicht nicht auf einer Wort-für-Wort-Ebene, aber die moderne Übersetzungswissenschaft stellt mittlerweile nicht mehr den Text in den Mittelpunkt, sondern die Zielgruppe, für die eine Übersetzung gemacht wird. Das kann auch bedeuten, dass eine Textpassage in der Übersetzung etwas ausführlicher erläutert als im Originaltext – wenn etwa in einer übersetzten Pressemitteilung bei einem Politiker Vorname und Funktion zugefügt werden. Eine gute Übersetzerin (die meisten sind weiblich) erhält einen Übersetzungsauftrag und befolgt diesen – wenn dieser die Verwendung von geschlechtersensibler Sprache fordert, tut sie das auch. Der Übersetzerin stehen dafür verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Aber in anderen Sprachen wird doch nicht so viel Wert aufs Gendern gelegt.

Zur Person Bettina Kluge ist seit 2013 an der Universität Hildesheim als Professorin für Angewandte Sprachwissenschaft tätig. Im Institut für Übersetzungswissenschaft und Fachkommunikation bringt sie Studierenden bei, wie Bedienungsanleitungen fachlich korrekt und dennoch verständlich übersetzt werden und wie bei synchronisierten Filmen die Dialoge flüssig klingen. Sie ist Mitglied der Hochschulleitung und seit 2020 nebenberufliche Vizepräsidentin für Internationales.

Das stimmt nicht ganz. Wir sind nicht die Einzigen auf der Suche nach neuen inkludierenden, geschlechtersensiblen Formulierungen, auch in anderen Sprachgemeinschaften wird eifrig experimentiert. So verwendet das Französische den sogenannten Mediopunkt (den es auch im Katalanischen gibt oder in der Leichten Sprache), das Spanische das E-Mail-Zeichen sowie den Buchstaben „e“ und „x“. Das Englische geht in der Frage der Personalpronomen einen eigenen Weg, indem immer häufiger mit dem Pluralpronomen „they“ auf eine Einzelperson verwiesen wird („Alex is a good student, they always get the highest mark“). Gute Übersetzerinnen kennen die verschiedenen Möglichkeiten, um Texte geschlechtersensibel zu formulieren, und werden sie dementsprechend einsetzen.

Und was ist mit Übersetzungsprogrammen? Scheitern die am Gendersternchen?

Gängige Übersetzungsprogramme wie „Google Translate“ oder „DeepL“ haben hier in der Tat noch ein Problem, aber sie werden langsam besser, zumindest in der Bezahlversion DeepL Pro. Es hängt natürlich auch von den Sprachdaten ab, mit denen die Übersetzungsprogramme gefüttert worden sind. Es alarmiert mich, dass ein beruflich mit Sprachverwendung befasster Mensch wie Herr Lange offenbar der Illusion aufsitzt, wir benötigten keine menschlichen Übersetzerinnen und Übersetzer mehr. Ähnlich wie Qualitätsjournalismus müssen auch qualitativ hochwertige Übersetzungen bezahlt werden, und wir müssen als Gesellschaft lernen, dass maschinelle Übersetzungen eben nicht perfekt sind, sondern von Menschenhand weiter angepasst werden müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Josef Lange hat in dem Interview die Stadt Hannover fürs Gendern kritisiert. Er sagte, dass über die Rechtschreibung eine verdeckte gesellschaftliche Auseinandersetzung geführt werde. Seiner Meinung nach sei eine Diskussion, die auf die Behauptung von Gruppenidentitäten hinausläuft, geeignet, die Gesellschaft zu spalten. Sehen Sie das auch so?

Na ja, spaltend sind ja auch zum Beispiel abwertende Bezeichnungen wie Gender-Gaga. Herr Lange verwendet diesen Ausdruck zwar nicht, aber wir alle haben die entsprechenden Wahlplakate vor Augen oder auch Aussagen von Politikern wie Hubert Aiwanger in Erding im Ohr. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das gemeinsame Ziel aus den Augen verlieren: eine Sprache zu finden, die wertschätzend gegenüber allen ist, die sie sprechen. Es geht darum, respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn das manchmal bedeutet, neue Formulierungen einüben zu müssen. Wo Sie die Stadt Hannover ansprechen, möchte ich darauf hinweisen, dass auch in Texten der Stadt Hannover die Sternchen eine Ausnahme sind. Sie sollen nur dann zur Anwendung kommen, wenn sonst keine inklusive Variante existiert.

Und die muss man eben suchen.

Genau. Denn Gendern ist so viel mehr als das Setzen von Sternchen oder Doppelpunkten. Im Grunde geht es darum, all die kleinen Textbausteine und Sprachgewohnheiten noch einmal näher anzusehen und sich zu fragen: „Kann ich das auch in wertschätzend und verständlich formulieren?“ Das ist ja gerade das Schöne an der Genderdebatte: Sie zwingt uns dazu, genauer hinzusehen und sorgfältiger zu formulieren. Unverständliche Texte gibt es auch ohne Sternchen viel zu viele.

Umfragen zufolge lehnt eine Mehrheit der Deutschen das Gendern ab. Was denken Sie: Mit welchen Argumenten wären die Skeptiker und Skeptikerinnen zu erreichen?

Ich frage mich, ob die Mehrheit der Deutschen das Gendern an sich ablehnt oder aber nur die Varianten wie die mit Sternchen, Doppelpunkt oder Gap. Viele Umfragen unterscheiden da nicht präzise und fragen ansonsten sehr abstrakt, ohne konkrete Beispiele. Wenn man den Menschen neutrale Formen zur Bewertung vorlegen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass die meisten nicht einmal merken, dass ein Text neutral und geschlechtersensibel formuliert ist. Ein Beispiel aus dem Text von Herrn Lange: „Eine:r gute:r Forscher:in ist bei Weitem keine:r gute:r Manager:in“. Man könnte hier auch formulieren: „Wer gut forscht, muss nicht notwendigerweise auch gut managen können“. Jetzt habe ich hier auch gegendert, aber ohne Sternchen. Diesem Satz könnten wohl auch Menschen zustimmen, die von sich ansonsten behaupten, das Gendern abzulehnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interview: Ronald Meyer-Arlt

HAZ