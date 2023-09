Jetzt anmelden

2. HAZ-Kopfhörerkonzert im Aufhof: Eine Stunde mit Joules the Fox

Am 28. September spielt Joules the Fox beim zweiten HAZ-Kopfhörerkonzert in Aufhof, dem früheren Kaufhof an der Schmiedestraße, der vor dem Abriss als Ideenschmiede und Kulturort ein kurzes zweites Leben lebt. Wie bei der Premiere mit Joy Bogat ist eine Onlineanmeldung nötig – und die finden Sie hier.