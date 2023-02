﻿1,7 Millionen Euro für Kunst und Kultur

Die regionale Kunst und Kultur in der Region Hannover bekommt in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Euro – trotz knapper Kassen. Die Kultur sei ein wesentliches Merkmal von Lebensqualität, die wolle man in der Region Hannover aufrecht erhalten, sagte Regionspräsident Steffen Krach.

Hannover. Die Kunst-und Kulturszene hat die Corona-Pandemie strukturell weitestgehend unbeschadet überstanden und darf weiterhin auf eine breit angelegte Förderung durch die Region Hannover hoffen. Rund eine Million Euro für Kunst und Kultur kommen in diesem Jahr aus dem Regionshaushalt, weitere fast 700.000 Euro vom Land Niedersachsen. Diese Summe ist so hoch, dass der Wegfall des Corona-Sonderprogramms durch das Land nicht negativ ins Gewicht fällt. „Ein vielfältiges und facettenreiches kulturelles Leben in der Region Hannover ist uns wichtig, da es zur Lebensqualität mit beiträgt“, sagte Regionspräsident Steffen Krach. Auch in Zeiten knapper Kassen wolle man deshalb an der namhaften Förderung von Kunst und Kultur festhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Hochzeit der Pandemie 2021 hatte die Förderung für die Kultur sogar bei gut 2,4 Millionen Euro gelegen. Rund 1,4 Millionen Euro waren allein vom Land gekommen, mit gut einer Million Euro hatte die Region ihren Anteil im Vergleich zu 2020 um gut 200.000 Euro aufgestockt. Eine Investition, die sich offenbar gelohnt hat, denn nach wie vor seien die Förderanträge verschiedener Kulturschaffenden und -einrichtungen hoch, bilanzierte Stefani Schult, die Leiterin Team Kultur bei der Region Hannover. „Bei uns gehen etwa 300 bis 350 Anträge pro Jahr ein“, sagt die Kulturmanagerin. Zudem gebe es Beratungen zu Fragen rund um das Förderrecht – egal ob es um die Förderung aus regionseigenen Mitteln oder Mitteln des Landes Niedersachsen geht. „Immer dort, wo es möglich ist, handeln wir im Sinne der Antragstellenden.“

Kulturfabrik Krawatte entwickelt sich zum Erfolgsmodell

Als Beispiele erfolgreicher Kulturförderung nannte die Region die Kulturfabrik Krawatte in Barsinghausen. In dem Gebäude der ehemaligen Krawattenfabrik Ahlborn ist ein soziokulturelles Zentrum entstanden, in dem die Kunstschule Noa Noah und der Kulturverein Barsinghausen unter einem Dach verschiedenste Angebote machen. Sie reichen von Kursen über Lesungen, Konzerte, Vorträge, Theateraufführungen (auch für Kinder) und Kabarett. Die Region fördert diese Einrichtung im sechsten Jahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kultur im Umland: Die Kulturfabrik Krawatte in Barsinghausen gilt als Beispiel erfolgreicher Förderung durch die Region Hannover. © Quelle: Region Hannover

Ein weiteres Beispiel ist das Fußballmuseum Springe (Sportsammlung Saloga). Die Region unterstützt diese Einrichtung ebenfalls seit Jahren sowohl institutionell als auch projektbezogen, so dass neben Sonderausstellungen etwa zu Diego Maradona auch das Thema Digitalisierung maßgeblich vorangetrieben wurde. Möglich wurde über die Internetseite www.fussballmuseum-springe.de etwa ein 360-Grad-Rundgang, dann der Aufbau einer digitalen Sammlung sowie eine reine digitale Ausstellung. Zudem produziert das Museum Podcasts zu verschiedenen Fußball-Themen.

Kulturszene hat sich verjüngt und ist digitaler geworden

Ohnehin habe sich die Kunstszene allgemein verjüngt und sei digitaler geworden, sagt Uta Foremny. Die Krise der vergangenen Jahre habe viele Kulturschaffende zu neuer Kreativität animiert: „Die Kulturschaffenden sind im Austausch zusammengewachsen.“ So würden sich immer mehr Akteure zusammentun, um gemeinsam Vorhaben umzusetzen. Durch das Zusammengehen seien ebenso neue Einrichtungen entstanden, als Beispiel nannte die Region die Kunstspirale Hänigsen, die inzwischen ins Dorfleben hineinwirke durch Kurse und Kunst-Angebote.

Lesen Sie auch

Die regionseigenen Mittel für die Kultur verteilen sich auf zehn Förderbereiche: auf die Projektförderung mit 75.000 Euro in diesem Jahr, die kulturelle Bildung (100.000 Euro), die institutionelle Förderung (250.000 Euro), Theaterpädagogik (150.000 Euro), Spielplanförderung (100.000 Euro), Chorförderung (50.000 Euro), das Tandem für Bildende Kunst (50.000 Euro), Junges Schauspiel Hannover (100.000 Euro), das Theater für Niedersachsen (100.000 Euro) und in diesem Jahr erstmals auch auf das Haus der Religionen mit 70.000 Euro.