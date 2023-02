﻿Krawall im Stadion – 96-Fans wollen Gästeblock stürmen

Der 1. FC Magdeburg hat eine große Fangemeinde zum Zweitligaspiel gegen 96 in Hannover mitgebracht, allein 9.000 Anhänger waren beim Fanmarsch zur Arena dabei. Wegen der Fanfreundschaft der Magdeburger und Eintracht Braunschweig hat das Spiel Derby-Charakter. Bis zum Anpfiff blieb es friedlich, im Stadion kam es aber zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fangruppen.

Hannover. Sollte das Heimspiel von 96 gegen den 1. FC Magdeburg tatsächlich ein Risikospiel werden? Für einen Moment sah es zumindest so aus, als wären die Befürchtungen berechtigt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es im Bereich West neben dem Gästeblock zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fangruppen. Wie viele Personen darin verwickelt waren oder verletzt wurden, konnte die Polizei kurz nach dem Spiel nicht sagen. Allerdings soll klar sein, dass 96-Fans den Ärger ausgelöst haben. Sie sollen laut Polizei versucht haben, in den Gästeblock einzudringen, was die Einsatzkräfte jedoch verhindert hätten. Ansonsten, so ein Sprecher der Behörde, habe es einen „größtenteils ruhigen“ Verlauf gegeben, auch wenn auf beiden Seiten immer wieder Pyro und Rauchtöpfe gezündet wurden.