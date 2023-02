﻿10.000 Magdeburg-Fans bei 96 erwartet – so läuft die Ankunft in Hannover

10.000 Fans aus Magdeburg haben sich für die Partie des Fußball-Zweitligisten gegen 96 in Hannover angekündigt. Für die Polizei ein Spiel mit Derby-Charakter, nicht zuletzt wegen der Fanfreundschaft der Magdeburger zu den Anhängern von Eintracht Braunschweig. Wir berichten hier von den aktuellen Entwicklungen am Spieltag.

Ankunft: Kurz nach 9 Uhr kamen die ersten Fans des 1. FC Magdeburg am Hauptbahnhof an.

Hannover. Das Motto steht bei der Ultra-Szene vom 1. FC Magdeburg schon seit Tagen fest: Der Slogan „Aktion 10.000 – das größte Auswärtsspiel seit dem Mauerfall“ sollen möglichst viele Fans zum 96-Spiel bringen, das um 13.30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena angepfiffen wird. Wegen der Fan-Freundschaft der Gästefans zu den Anhängern von Eintracht Braunschweig ist die Polizei mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs. Ihr Hauptaufgabe besteht darin, die Fangruppen von Beginn an voneinander zu trennen.

Erster Zug kommt um 10.05 Uhr

Bereits bei der Ankunft am Hauptbahnhof werden die Magdeburger von den Einsatzkräften in Empfang genommen. Der erste Zug mit den ersten 240 Gästefans kam kurz nach 9 Uhr an, die Polizei nahm sie sofort in Empfang und geleitete die Gruppe durch den Posttunnel zu den S-Bahn-Gleisen 1 und 2, von hier aus ging es dann direkt Richtung Fischerhof weiter – bislang blieb alles friedlich.

Einsatzkräfte nehmen am Morgen die ersten Gästefans in Empfang. © Quelle: Frank Tunnat

Die ersten Anhänger von 96 versammelten sich ab 9 Uhr in der Altstadt für einen „Marsch zum 96-Spiel“, erste Gruppen bildeten sich ab 9 Uhr am Oskar-Winter-Brunnen und der Marktkirche, vor der Klickmühle gab es erste Verkehrsbehinderungen.