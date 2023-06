Nordstadt

Die Stadt und das Studentenwerk Hannover laden am wieder zum Essen und zu Gesprächen an der „Langen Tafel des Generationendialogs“ in den Georgengarten ein.

