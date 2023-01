﻿Wie ein kleiner Tempel mit Tankwart: Vor 100 Jahren eröffnete die erste deutsche Tankstelle – in Hannover

Hannover. „Einmal volltanken, bitte“: Vor hundert Jahren, im Januar 1923, nahm die erste Tankstelle auf öffentlichem Grund in Deutschland den Betrieb auf – in Hannover. Der expressionistische Rundbau mit seinen Säulen und Kuppeldach wirkt aus heutiger Sicht wie ein kleiner Tempel. Ein Tankwart bediente.

Mittlerweile ist die Zeit der Luxusbehandlung für Autofahrende vorbei. Übrig geblieben sind Erinnerungen an architektonische Besonderheiten, die das Stadtbild einst prägten. Ein Blick in die Vergangenheit offenbart auch den unbeschwerten, gar euphorischen Umgang mit Kraftwagen. Das spiegelt sich in den Tankstellen wider: Vergangene Zapfanlagen haben wenig mit dem Einheitslook der modernen SB-Tankstellen zu tun.

Hannover: Vorreiterin der Automobilität

Den Standort suchte die Mineralölgesellschaft OLEX (Aktiengesellschaft für Österreichische und Ungarische Mineralölprodukte, Vorgängerin der deutschen Benzin- und Petroleum-Gesellschaft BP) nicht zufällig aus: Zur Zeit der noch jungen Weimarer Republik war Hannover Spitzenreiter in Sachen Autodichte: Rund 5000 Autos fuhren damals durch die Straßen der Stadt mit ihren 410.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – in Relation zur Bevölkerung mehr als in anderen deutschen Großstädten.

Tank-Tempel: kleiner Rundbau mit Säulen und Kuppeldach

Die Olex-Tankstelle im Jahr 1923: Sie war die erste ihrer Art in ganz Deutschland. © Quelle: Frank Wilde Repro (Archiv)

Der runde Tankkiosk mit Kuppeldach stand in Raschplatz-Nähe vor dem damaligen Justizpalast. Die prominente Lage mitten in der Stadt stieß auf Widerstand: möglicher Lärm, Geruchsbelästigung und die Sorge, die Tankstelle könne explodieren, prägte die Diskussion um den Bau.

Tatsächlich war die erste Tankstelle – nach US-amerikanischem Vorbild – bereits mit einem unterirdischen Vorratstank ausgestattet. Mittels Handpumpe wurde das Benzin an die Oberfläche befördert – was wesentlich sicherer war als die bisherige Handhabung. Bis zum „Tanktempel“ wurde Benzin noch privat in Hinterhöfen, Gastwirtschaften oder Apotheken kanisterweise verkauft.

Während des zweiten Weltkriegs wurde die Tankstelle zerstört. Jochen Winkler, Administrator der Facebook-Gruppe „Mein altes Hannover“, in der Bilder und Geschichten zum Wandel Hannovers ausgetauscht werden, erzählt vom Schicksal des Pavillons: Nach dem Krieg wurde die Tankstelle unter der neuen Schirmherrin BP wieder aufgebaut und bis zum Umbau der Verkehrsführung am Raschplatz als solche genutzt. „Die Olex-Tankstelle stand an der Fernroder Straße neben dem Parkhaus, heute sieht das alles ganz anders aus“, sagt Winkler.

Das „Kleeblatt“ am Neuen Rathaus

Die ehemalige Kleeblatt-Tankstelle von 1952: Bis zu ihrem Abriss diente sie als Galerie (1997). © Quelle: Karin Blüher (Archiv)

Aus der Vogelperspektive betrachtet schaute sie aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt – das gab der „Kleeblatt-Tankstelle“ auch ihren Namen. „Die Architektur bezog sich auf das Stadtwappen von Hannover“, weiß Jochen Winkler. Die Gasolin AG spendierte das besondere Design, da sie ihren Standort für Norddeutschland in der Südstadt hatte. Von 1971 bis 1977 übernahm dann Esso die Tankstelle. „Sie galt als eines der wenigen hannoverschen Baubeispiele für die typische Neubauarchitektur der 50er-Jahre-,Nierentisch-Ära’“, sagt Jochen Winkler.

Von oben ist die Kleeblatt-Form der ehemaligen Tankstelle gut zu erkennen. Außerdem stand damals noch die Stahlhochstraße über den Aegidientorplatz (hinten). Links das Gebäude der Kreissparkasse, rechts der Mercedes-Benz-Bau mit der Kleeblatt-Tankstelle (1991). © Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Als das Gebäude vom Abriss bedroht war, nahm sich Wolf Böwig der im Verzeichnis der Baudenkmale eingetragenen Tankstelle an. In den Räumlichkeiten der maroden Tankstelle eröffnete er 1985 eine Galerie. Am 24. Mai 1997 endete dann die letzte Ausstellung der Keramik-Galerie Böwig an der Friedrichstraße/Ecke Willy-Brandt-Allee. Danach wurde der rundherum verglaste, kleeblattförmige Pavillon von 1952 abgerissen – das Gebäude musste dem Neubau der Nord/LB weichen.

Vorgänger des „Kleeblatts“: Der Tankpark Aegidientor mit Benzin von unterschiedlichen Marken – damals durchaus üblich (1949). © Quelle: Wilhelm Hauschild (Archiv)

Zu dem Zeitpunkt hatte das „Kleeblatt“ eine wilde Geschichte hinter sich: Ursprünglich als Tankstelle gebaut, fungierte das Gebäude als Taxistand, Auto- und Motorradverleih, wilder Parkplatz und verwahrloste als Schutthalde, ehe Böwig sich dem Bau annahm und ihn mit „verbissener Leidenschaft“ in ein künstlerisches Kleinod verwandelte. Letztendlich kamen jedoch die Abbruchbagger und machten einen Teil der architektonischen Stadtgeschichte platt.

Vor der Kleeblatt-Tankstelle stand an der Stelle der „Tankpark Aegidientor“, eine Mehrmarkentankstelle. „Das war damals gar nicht unüblich: Esso, Shell, BP – alle Marken nebeneinander“, sagt Winkler. Ob die Logistik, das unterschiedliche Benzin wirklich voneinander getrennt abzugeben, so funktioniert hat, bezweifelt der gebürtige Hannoveraner allerdings.

Abgerissen: Trotz Denkmalschutz entschied man sich, den Platz für den Neubau der Nord/LB frei zu machen. © Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Überall Tankstellen in der Innenstadt

Das Parkhaus Edenstraße mit BP Tankstelle, 1972: So wurde früher in Hannover getankt. © Quelle: Wolfgang Schilling (Archiv)

Nachdem der Tankstellen-Bau erst einmal ins Rollen gekommen war, gab es in der Innenstadt Hannovers keinen Halt mehr: „Es gab unzählige Tankstellen, in Parkhäusern und Kaufhäusern, an jeder Ecke“, sagt Jochen Winkler. Parkhäuser, die in den 1960er-Jahren gebaut wurden, hatten alle eigene Zapfsäulen. Auch an der Podbi, der Vahrenwalder Straße oder am Küchengarten gab es zahlreiche innerstädtische freistehende Anlagen. Eine letzte im Bereich des City-Rings gibt es noch: Die Agip-Tankstelle an der Leinstraße hinter der Markthalle.

„Autofahrer zu sein, war etwas ganz besonderes“, sagt Winkler. Es gab eigens Handschuhe zum Autofahren, am Sonnabend wurde der eigene Wagen vor der Garage gewaschen. Wer an die Zapfanlage heranrollte, wurde vom Tankwart rundherum bedient: „Einmal volltanken, bitte“, hieß es da. „Öl und Luft in Ordnung, oder soll ich kontrollieren?“, so ging der Austausch weiter, sagt Winkler. Während des Tankens putzte der Tankwart selbstverständlich noch die Scheiben. „Alles ohne Aufpreis“, so Winkler.

Die futuristische Caltex-Tankstelle in Badenstedt

Die Tankstelle in Badenstedt steht heute unter Denkmalschutz. © Quelle: Archiv (2002)

Eine Zeitzeugin der Tankstellen-Architektur aus Hannover kann tatsächlich noch besucht werden: Die futuristisch anmutende Caltex-Tankstelle (Handelsmarke der US-amerikanischen Chevron Corporation) „Typ 3“ an der Ecke Burgundische Straße / Empelder Straße im Stadtteil Badenstedt hat zwar als Kraftstoffabgabestelle ausgedient, steht heute aber unter Denkmalschutz. Der Bau von 1957 sollte mit seinem geschwungenen Schwebedach den Optimismus und die Aufschwungseuphorie der Wirtschaftswunderzeit zum Ausdruck bringen. Die Mobilität schien grenzenlos. Allerdings konnte die kleine Zapfstation bald nicht mehr mithalten: Der Trend ging hin zu den heutigen Großtankstellen mit Shops, vielen Zapfanlagen und Service-Angeboten. Richtig zuständig fühlt sich heute keiner mehr – die Tankstelle rottet langsam vor sich hin.

Die Caltex-Tankstelle in Badenstedt im Jahr 1958. © Quelle: Archiv (2002)

