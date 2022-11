﻿Mehr als 1000 Besucher kommen zum Feuerfest auf dem Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede

Eigentlich dürfen Kinder nach dem Dunkelwerden nicht mehr auf den Spielplatz und mit Feuer spielen. Beim Feuerfest auf dem Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede war das aber erlaubt – und erwünscht. Das zog viele Familien mit Kindern an.

Hannover. Henri ist ein wirklich geduldiges Kind. 40 Minuten stand der Zehnjährige mit Oma Uschi Wembacher und Mama Ildiko Wembacher aus Kirchrode in der Schlange für Bratwürstchen an. Und noch einmal 40 Minuten wartete er in der Schlange zum Tipi-Zelt, wo den Jungen und Mädchen beim Feuerfest auf dem Spielplatz Wakitu gezeigt wurde, wie sie eine Fackel selber machen können. Wenn sie es einmal ins Zelt geschafft hatten, standen den vier Kindern zwölf Minuten für das Basteln zur Verfügung.