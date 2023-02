﻿Gastronomie in Hannover: 11A-Wirt Christoph Elbert führt die Drei-Tage-Woche ein

Hannover. Dick eingemummelt sitzt Christoph Elbert (60) in seinem Restaurant, dem 11A. Es ist Mitte der Woche, die Gastronomie am Küchengarten ist geschlossen, die Heizung aus – aus gutem Grund: „Wir beschränken uns auf die profitablen Kernzeiten und verausgaben uns nicht in den Zeiten, in denen wir mit Glück nur mit einem plus/minus null herausgehen“, begründet Elbert seinen Paukenschlag: „Daher haben wir einen Teil der Woche geschlossen.“ 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon jeher ist Elbert ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und so schlägt der Wirt jetzt ganz offen Alarm: „Ich weiß nicht, warum meine Kollegen fast alle noch schweigen, klar ist: Das Märchen in der Gastronomie ist zu Ende erzählt. Wir gehen alle auf Reserve“, sagt Elbert und zählt auf: „Personalkosten, Energiekosten und Lebensmittelkosten sind gestiegen. Natürlich kann man versuchen, mit Preisaufschlägen etwas abzufedern und Personal einzusparen, aber: Irgendwann stehst Du als Wirt allein im Restaurant“, sagt Elbert.

„Es geht nicht mit rechten Dingen zu“

„Es geht nicht mit rechten Dingen zu, wenn man einen Espresso für einen Euro anbietet“, klagt der Wirt: „Ein Hauptgericht unter 30 Euro ist kaum noch möglich“. Gerade auch im Biobereich und in der regionalen Küche seien die Preise für Lebensmittel extrem gestiegen. Wenn jetzt dazu noch die Nachzahlungen für Strom kommen, dann werde es bestimmt schon für einige Gastronomiebetriebe richtig eng, so Elbert. Auch im 11A habe er die Preise anheben müssen – zwischen 5 und 15 Prozent – das sei aber nicht ausreichend, um wirtschaftlich gut dazustehen. Immerhin: Seine Gäste hätten Verständnis für die Preiserhöhung: „Aber es gibt ja Grenzen. Wir können nicht alles nur auf die Gäste abwälzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großes Problem ist der Personalmangel

Das Schlimme sei, dass es kaum eine Version gäbe, die Perspektiven böten: „Es wird ein schlaues Schrumpfen geben – in allen Bereichen. Bei den Gästen, den Gastronomen und auch beim Einkommen.“ Nur, wenn es wieder eine Wertschätzung für die Arbeit in der Gastronomie gäbe, gäbe es auch eine Chance, prophezeit Elbert.

Stühle hochgestellt: 11A-Wirt Christoph Elbert fehlt das Personal. © Quelle: Christian Behrens

Mittagstische brechen wegen Homeoffice weg

„Wir können nicht das Essen auf Dauer unter Wert verkaufen, unseren wenigen Mitarbeitern ständig Überstunden zumuten und den Rest mit Selbstausbeutung kompensieren. In dieser Krise steht alles auf den Prüfstand.“ Durchs Homeoffice sei vielerorts auch der Mittagstisch weggebrochen. „Die Vier-Tage-Woche ist auch in der Gastronomie fast nicht mehr zu verhindern“, sieht Elbert eine klare Konsequenz.

Um direkt Kosten zu sparen hat er jetzt das Restaurant vier Tage die Woche geschlossen. Durch die Schließtage spart er Energiekosten, der Wareneinsatz reduziert sich und an den Öffnungstagen hat er so ausreichend Personal – Elbert arbeitet hauptsächlich mit festangestellten Mitarbeitern. Die Schließzeiten gelten erstmal im Februar und März, danach, wenn es wieder wärmer wird, will Elbert voraussichtlich auch wieder länger öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plümecke hat nur noch drei Tage geöffnet

Der akute Personalmangel betrifft all seine Läden: Das Plümecke in der Voßstraße hat aus diesem Grund nur drei Tage, von Mittwoch bis Freitag, geöffnet: „Ich würde gern mehr Tage öffnen, aber es fehlt auch hier das Personal“, bestätigt Sohn David Elbert, der das Plümecke leitet: „Wir hatten auf eine Ausschreibung 40 Bewerbungen, fünf davon kamen überhaupt nur zum Vorstellungsgespräch, einer ist zum Probearbeiten erschienen und hat sich dann für etwas anderes entschieden. Die Schlacht auf dem Arbeitsmarkt ist eröffnet – es gibt einfach keine Leute.“

Hatte Elbert für seine Läden vor Corona noch 48 Festangestellte, sind es jetzt noch 18. Dabei sind diejenigen, die bei ihm sind, zufrieden, arbeiten teilweise seit 30 Jahren mit. Einen großartigen Erfolg hat Elbert jetzt mit seiner Auszubildenden gefeiert: Nele Schröder (24) hat ihre praktische Prüfung als Köchin mit Bravour abgeschlossen: „Sie hat 100 von 100 Punkten erreicht“, sagt Elbert stolz, er könne sich nichts Schöneres vorstellen: „Das ist wirklich ein toller Beruf. Nach wie vor liebe ich die Gastronomie und die Möglichkeiten hier – man arbeitet mit Menschen, ist kreativ, hat gute Karrierechancen und kann auch überall im Ausland arbeiten“. Neue Auszubildende hat er aber nicht: „In Corona mit den Lockdowns und der Unsicherheit hat keiner angefangen“, sagt er schulterzuckend.

Elbert kocht im Boca jetzt selbst

Das Soulfood-Restaurant Boca, Elberts dritte Gastronomie, war seit dem ersten Lockdown bis auf geschlossene Gesellschaften und Veranstaltungen durchgehend dicht. Erst Anfang Januar hat der Wirt die Gastrobar wieder geöffnet – allerdings nur montags und dienstags. „Wir haben sie komplett umgestaltet und ich koche selbst“, sagt Elbert: „Ich bin keiner, der sich vom Acker macht, ich liebe Herausforderungen und mir liegt das Boca sehr am Herzen. Es soll seine Chance haben.“ Elbert kocht ein gemüselastiges Menü, auf Wunsch mit Fleisch. „Ich plane mit der größtmöglichen Version des Scheiterns! Es ist die Flucht nach vorn“, lacht er.

Aber dass der Chef selbst kocht, zieht: „Die 25 Plätze dort sind immer ausgebucht – obwohl es für die Gastronomie die schwierigsten Tage sind.“ Aber auch hier gilt: Für weitere Öffnungstage und um die Qualität zu halten fehlt das Personal. Seine Vision nun fürs Boca: Er will Räume für Kreativität schaffen: „Ich will das Boca Menschen zur Verfügung stellen, die selbst mal Kochen, Backen oder eine Weinverkostung vornehmen wollen – sie können das Boca mieten und sich so den Traum vom eigenen Restaurant erfüllen – für einen Tag oder mehr. Im Prinzip wie Airbnb für die Gastronomie. Es können auch Kollegen mieten, die mal etwas Neues ausprobieren wollen oder freie Köche. Aber auch Hobbyköche sind willkommen, ich bin da ganz offen.“ Ebenfalls sucht er händeringend selbst Personal: „Es können sich alle bei mir melden – mit und auch ohne Ausbildung“, ruft Elbert auf und verspricht. „Ich bin ein guter Chef! Und wir haben den schönsten Job der Welt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seit 15 Jahren gibt es das 11A am Küchengarten, bisher lief es sehr erfolgreich. „Wir stehen daher noch ganz gut da. Das wird uns durch diese Zeit auch tragen!“ Den Geburtstag will er mit Freunden feiern. Und selbst eine Premiere dazu liefern: Denn im Lockdown hat sich Elbert einen Kindheitstraum erfüllt: Er hat Gitarre spielen gelernt und die Band Skeleton Low gegründet. „Es wird im Ihmerauschen ein Mark-Lanegan-Tribute-Concert von uns geben, ganz im Stile des Stoner Rock“, will es Elbert mal so richtig krachen lassen.