﻿„11a“-Wirt Christoph Elbert packt aus: Über Personalmangel und was ein Kalbsschnitzel wirklich kostet

Hannover. Personalmangel, explodierende Preise für Energie und Lebensmittel, ein sich wandelndes Berufsbild, die drohende Rückkehr der 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen: Die Gastronomie kämpft derzeit an vielen Fronten. „Die Krise ist sehr komplex“, sagt Christoph Elbert, der seit 16 Jahren das Restaurant „11a“ am Lindener Küchengartenplatz und vier weitere Lokale betreibt.„Uns geht es gut, wir sind stabil“, es ist ihm wichtig, das zu betonen. Aber er sieht Entwicklungen, die ihm Sorge bereiten. „Die Branche befindet sich in einer Spirale, die zu keinem positiven Ergebnis führen wird.“ Ansichten eines Wirts – in sechs Kapiteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Die Preise

Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln und Rahmchampignons. „Unser Bestseller“, sagt Elbert stolz. Der Preis vor der Krise: 14,90 Euro. Jetzt zahlt der Gast 19,90. Weil das Fleisch aus der Oberschale früher 10 bis 12 Euro für das Kilo gekostet hat, der Preis aber nun bei 18 bis 21 Euro liegt. Das Kilo geschälte Kartoffeln schlägt mit 1,90 statt 1,10 Euro zu Buche, der Preis für die Pilze ist von 9 auf 15 Euro gestiegen. „Die Sahne ist 30 Prozent teurer. Für Strom, Heizung und Gas im Restaurant zahle ich 4000 Euro im Monat – ein Drittel mehr als vor der Krise.“ Allein zehn Kühlgeräte fressen im „11a“ Strom.

Bestseller auf der „11a“-Karte: Das Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln und Rahmchampignons kostet 19,90 Euro. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann die Kunst am Herd: „Unser Schnitzel wird souffliert“, erklärt Elbert die Methode, für die das Küchenteam zwei Pfannen mit verschiedenen Temperaturen und spezielles Paniermehl aus Wien („leider teuer“) verwendet. „Das ist eine Menge Arbeit.“ Arbeit, die heute ebenfalls mehr kostet. „Eigentlich müsste ich für das Schnitzel 22,90 Euro verlangen. Aber das traue ich mich nicht. Noch nicht“, sagt Elbert.

2. Die Produkte

Der Salat stammt aus einer Permakultur in Kirchhorst, die Kartoffeln von Bauer Söder aus der Wedemark, die Kürbisse kommen aus Gehrden, die Perlhühner wurden im Deister großgezogen. „Auch unsere Hersteller kämpfen mit steigenden Preisen. Aber wir sind das letzte Glied in der Kette – wir bekommen die Kommentare von den Gästen“, stellt Elbert trocken fest. Und da seien auch noch die verdeckten Kosten: „Liefergebühren, Servicepauschalen, Kilometergeld“, zählt Elbert die Posten auf, die in Krisenzeiten plötzlich auf Rechnungen auftauchen.

Hier wird frisch gekocht: Matthias Foß arbeitet im Lokal am Küchengarten. © Quelle: Christian Behrens

3. Das Personal

Als er das „11a“ im Jahr 2008 eröffnete, hatte Christoph Elbert 22 Leute im Team, darunter 15 Festangestellte. „Heute sind es noch neun, plus zwei Aushilfen.“ In der Küche lernt derzeit der 17-jährige Azubi Mika. „Er kam auf uns zu – ein Glücksgriff in diesen Tagen.“ Denn es sei schwierig, Personal zu finden. „Dabei zahle ich grundsätzlich mehr als den Mindestlohn, erhöhe die Tarife auch regelmäßig.“ Doch Jobs in der Gastronomie seien heute unattraktiv, die Ursachen dafür seien auch in den Fehlern der Vergangenheit zu suchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unter reellen Bedingungen hätte Gastronomie zu den Preisen damals nie funktioniert“, sagt Elbert und meint damit nicht laxe Abrechnungsmethoden, die heute durch elektronische Kassensysteme ausgehebelt werden. Der 61-Jährige erinnert sich an seine eigenen Jahre als Berufsanfänger. Zwölf-Stunden-Tage seien normal gewesen, ein „Hungerlohn“, unbezahlte Überstunden und der raue Ton in der Küche ebenso. „Aber als ehrgeiziger Mensch zahlte man diesen Preis.“

Emsig unterwegs: „11a“-Wirtin Verena Schindler übernimmt an vielen Tagen den Service im Restaurant. © Quelle: Christian Behrens

Das war damals. Selbstausbeutung passe nicht mehr zu den Wertvorstellungen der Menschen. „Das Image dieses Berufes muss sich wandeln, sonst gibt es bald nur noch Systemgastronomie. Der Druck ist groß.“ Da seien auch Chefinnen und Chefs gefordert: Vom Team sei an ihn herangetragen worden, dass man sich den freien Sonntag wünsche. „Eigentlich ein umsatzstarker Tag – jetzt ein Ruhetag. In Branchen, in denen man Menschen braucht, muss man dafür sorgen, dass die Leute Bock haben.“

4. Die Gäste

Als das „11a“ anfing, Gäste nach dem Essen mit ihren Getränken in die benachbarte Weinbar zu schicken, um Platz für neue Besucher zu machen, fanden das viele noch befremdlich – heute sind Zeitfenster in Restaurants üblich. „Anders geht es auch gar nicht“, sagt Elbert. Effizienz sei wichtiger denn je – „ein volles Restaurant sagt noch nichts darüber aus, ob es auch wirtschaftlich läuft“. Zumal ein Teil der Gäste angesichts von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten den Konsum einschränke: „Das ist auch völlig okay. Die lassen die Vorspeise weg. Oder das zweite Glas Wein.“

Oder das Trinkgeld. Neulich habe eine Gesellschaft bei einer Rechnung über 2000 Euro gerade mal 10 Euro gegeben. „Da ist mir die Kinnlade runtergeklappt“, sagt der Wirt, der gleichzeitig feststellt, dass es oft „eine verrückte Erwartungshaltung an den Service gibt. Manche Leute schnippen echt noch mit den Fingern“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

5. Die Mehrwertsteuer

Seit der Corona-Pandemie gilt ein ermäßigter Steuersatz von 7 Prozent auf Speisen im Restaurant – die Regelung wurde nach Ausbruch des Ukraine-Krieges verlängert, läuft aber Ende des Jahres aus. Die Rückkehr auf 19 Prozent stellt Elbert nicht infrage: „Alles andere wäre ungerecht anderen Branchen gegenüber“, findet er. Aber: „Wir spüren die Corona-Nachwehen immer noch. Die Gastronomie braucht noch ein Jahr.“

6. Die Konsequenzen

Bis zur Corona-Krise hatte das „11a“ an sieben Tagen die Woche geöffnet, bot Frühstück, Mittagstisch und Abendkarte. „Das Frühstück ist schon lange gestrichen, Sonntag und Montag sind Ruhetage, der Mittagstisch steht zu Disposition“, sagt Elbert. Die benachbarte Weinbar „Ihmerauschen“ öffnet er nur noch donnerstags bis sonnabends, die Bar „Walk on the Wild Side“ und das Lokal „Boca“ in der List nur noch für Veranstaltungen. Elberts Sohn David leitet das „Plümecke“, eine Institution in der List – an drei Tagen in der Woche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kennt die Zahlen: Christoph Elbert beschäftigt eine fest angestellte Buchhalterin für seine Lokale. © Quelle: Christian Behrens

„Wir drehen an ganz vielen Schrauben“, sagt Elbert, der auch sieht, wie andere in der Branche reagieren. Die aktuelle Situation zwinge viele Wirtinnen und Wirte, sich zu entscheiden: „Öffnungszeiten reduzieren, die Speisekarte eindampfen, auf weniger arbeitsintensive Convenience-Produkte zurückgreifen“, seien Maßnahmen. Das „11a“ habe an seiner Art zu kochen nichts geändert, auf frische, gute Produkte will Elbert nicht verzichten. „Aber wirtschaftlich ist es ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Ein Nullsummenspiel, das die Kosten decke, aber derzeit keine zusätzlichen Gewinne abwerfe.

Das habe auch Konsequenzen für ihn persönlich. „Ich verdiene weniger als vor Corona. Man muss also die Lebensumstände anpassen, bescheidener werden.“ Die Zeiten sind hart, die Zahlen unerbittlich. Trotzdem: Elbert liebt das Lokal, seine Stammgäste – und die Abende, an denen der Betrieb im „11a“ flutscht. „Das sind die Glanzpunkte. Meine Kernkompetenz ist Koch und Gastgeber“, sagt er. Unternehmer müsse er aber auch sein. Mehr denn je.

Der Kampf um die Mehrwertsteuer Seit der Corona-Pandemie gilt für Speisen in Restaurants (wie auf für To-go-Gerichte) der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent – die Regelung läuft Ende des Jahres aus. Das würde die Preisgestaltung in der Gastronomie auf den Kopf stellen: „12 Prozent Aufschlag ist eine Hausnummer“, sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen (Dehoga). Der Verband kämpft dafür, die Steuersenkung beizubehalten, debattiert am 25. September bei der Generalversammlung in Hannover darüber. Unterstützung sieht Balke derzeit auf vielen Seiten. „CDU und CSU im Bundestag haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch der Bundesrat befasst sich in dieser Woche mit dem Thema.“ Die Stimmung in der Branche sei angespannt. Denn das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage hatte ergeben, dass bei einer Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer voraussichtlich 12.000 Lokale schließen müssten. „Auf Niedersachsen heruntergebrochen heißt das: Etwa 1000 würden den Markt verlassen.“ Befeuert werde das durch eine NDR-Umfrage: „3 von 5 Befragten sagten, dass sie auf die Preissteigerung mit Konsumverzicht reagieren würden.“ Schwierig sei, dass eine politische Entscheidung über eine Verlängerung des 7-Prozent-Steuersatzes erst nach der aktuellen Steuerschätzung im November zu erwarten sei. „Bund und Länder müssten ja auf Einnahmen verzichten“, sagt Balke.

HAZ