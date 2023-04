﻿„Lasst es mich hören!“: So feiern 12.000 Fans das Pur-Konzert in der Expo-Arena

Die vielleicht deutscheste Band der vergangenen 30 Jahre: Hartmut Engler und seine Mitmusiker treffen in Hannover auf ein textsicheres Publikum und nehmen ganz viel Liebe mit aus dem „Abenteuerland“ in der ZAG-Arena.

„Tut gut nach der langen Zeit“: Pur-Sänger Hartmut Engler begeistert auf der Bühne in der Arena.

Hannover. Ein gute Band wie Pur verdient einen guten Support: Naturally 7, das A-capella-Septett aus New York, hat einen Meister an der Beatbox und eine großartige Songauswahl. „In the Air Tonight“ von Phil Collins und Pop von Sting, beste Klänge, und die kommen alle aus ihren Mündern. Da groovt Bob Marley als Gospel und verblüfft Coldplays „Fix You“. Die Bandbreite ist groß, ihr Können ebenso.

Starker Support: Die Vorband Naturally 7 braucht keine Instrumente für gute Stimmung. © Quelle: Tobias Wölki

Die ZAG Arena ist ausverkauft, 12.000 Fans sind gekommen, und das natürlich für den Topact Pur. Der Innenraum ist unbestuhlt, es ist ein Rockkonzert, soft, aber Rock. Der Opener „Keiner will alleine sein“ blendet mit Botschaft, Pyros und Fackeln. Vom neuen Album folgt das Titelstück „Persönlich“, die Halle singt, die Halle klatscht.

„Abenteuerland“, „Verschwörer“: Bei Pur ist Hannovers Publikum textsicher

Die Texte hier kennt jeder und vor allem jede: Pur ist besonders bei den Frauen beliebt. Alter – egal, von Klein zu Groß. Es sind die romantischen, offenen Texte, voller Liebe, Toleranz und Freude. Stimmt nicht ganz, bei „Verschwörer“ wird es musikalisch wie textlich hart: Die E-Gitarren drücken kernige Quinten in die Arena, dazu rechnet Sänger Hartmut Engler, 61 Jahre alt, mit Verschwörungsfantasten ab. Auch in „Kein Krieg“ setzt Engler Zeichen: „Kein Krieg ist heilig, kein Krieg ist gerecht!“

Feuer und Flamme für die Fans in Hannover: Pur lässt es auf der Bühne krachen. © Quelle: Tobias Wölki

Recht hat er, der Beifall der Zwölftausend ist eindeutig. Engler reißt Augen und Mund beim Singen auf, er hängt sich auch körperlich rein, der „Seiltänzertraum“ ist keine Träumerei. „Das tut gut, nach der langen Zeit, lasst es mich hören!“, ruft er begeistert in den Jubel der Tausend. Vor fünf Jahren spielte Pur das letzte Mal in Hannover.

Gensehautmoment: Pur spielt das Lied von der „Prinzessin“

Gänsehaut-Moment bei „Prinzessin“, die Taschenlampen der Handys leuchten in den Rängen, rote, heiße Feuer-Schlangen fallen aus den Traversen, die Dramaturgie stimmt. Engler ist Sänger und Frontmann der Band, er schreibt auch die Texte und dirigiert seine Fans, wie ein Magier. Die Kollegen Crawford am Bass, Buttas an der Gitarre und Gehring, Keyboard, sind ähnlich lange wie Engler dabei, halten sich aber zurück und konzentrieren sich auf ihre musikalischen Beiträge.

Klare arbeitsteilung: Sänger Hartmut Engler schmeißt die Show, seine Mitmusiker halten sich im Hintergrund und liefern perfekten Sound ab. © Quelle: Tobias Wölki

Pur ist eine Siebziger-Jahre-Band. Eine Hippie-Band ist das aber nicht, dafür schnuppern die Musiker gerne mal am Schlager, auch wenn ihre Songs weitaus komplexer und vielschichtiger sind. Die Band aus Baden-Württemberg hat 17 Alben veröffentlicht „Abenteuerland“, von 1995, ist ihr erfolgreichstes. Engler und Co. haben Deutschland mindestens so geprägt, wie es die Toten Hosen oder Westernhagen getan haben, auch wenn ihr Genre ein anderes ist. Ehrlich und authentisch sind sie, da gibt es nichts zu deuteln. Bei „Wenn sie diesen Tango hört“, werden Englers Augen groß und feucht, das Lied ist seiner Mutter gewidmet. Das weiß das Publikum, es ist ein emotionaler Selbstläufer. „O, wie ist das schön!“, singen sie. „So früh hatten wir nicht damit gerechnet!“, lobt Engler die Menge.

Große Gesten: Hartmut Engler möchte so gern umarmen. Am liebsten alle 12.000 Fans in der Halle. Und die ihn ebenfalls. © Quelle: Tobias Woelki

Zu viele Hits, da hilft bei Pur nur noch eins: Ein Medley

Zu viele Hits, jetzt wird ein Pur-Konzentrat benötigt – mit einem Medley geht es weiter. In dem auch „Indianer“ immer noch ihren Platz haben. Dass es zu dem Titel zwei Meinungen gibt, spielt hier keine Rolle. Das Publikum liebt seine Kindheitserinnerungen. Eine beeindruckende Lichtschau, die gestochen scharfen LED-Wände transportieren Engler in jede Hallenecke, und gemeinsam mit Naturally 7 performen Pur „Funkelperlenaugen“, eine hervorragende A-capella-Version. Der große Stimmenchor echot die Knaller-Lieder wie „Abenteuerland“ (ab Herbst auch als Musical zu erleben) zurück, Richtung Bühne, mit Gastsängerin Peppa geht’s gemeinsam in „Wahrsagerin“. Die Dynamiken stimmen, der Abend ist perfekt ausbalanciert.

Nach zweieinhalb Stunden Show und drei Zugabenblöcken, getreu dem Motto: „Ich lieb’ dich, wenn du mich nur lässt!“. O ja, Hartmut Engler, das lassen sie dich alle!