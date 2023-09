Schulsport

Wie die Fridtjof-Nansen-Schule noch mehr Kinder in Bewegung bringen will

Das Geld der Eltern bestimmt nicht nur über den Bildungserfolg der Kinder, sondern auch darüber, ob Kinder in Sportvereinen landen oder nicht. Der Berliner Basketballverein Alba Berlin will das ändern ud bringt dafür Kitas, Grundschulen und Vereine zusammen, jetzt auch an der Fridtjof-Nansen-Schule in Hannover-Vahrenheide.