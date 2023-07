﻿12 Tipps für den Sommerurlaub: Diese Aktivitäten in der Region Hannover kennt nicht jeder

Hannover. Noch nichts vor im Sommerurlaub? Wir haben zwölf Ideen für Aktivitäten in der Region Hannover, die nicht jeder kennt.

Auf Geocaching-Tour durch die Region Hannover

Die Geocache-App zeigt ein Versteck in der Eilenriede an. © Quelle: Michael Wallmüller

Hannover gilt als die Geocaching-Welthauptstadt. In keiner anderen Stadt sei die Dichte mit GPS-Verstecken so hoch wie in Hannover, schreiben mehrere Szene-Portale. Man könnte wahrscheinlich die ganzen Sommerferien auf digitale Schnitzeljagd gehen – ohne, dass einem die Angebote ausgehen. Was man braucht? Ein Smartphone oder ein GPS-Gerät und schon kann es losgehen. Einfach eine Geocaching-App wie zum Beispiel „Adventure Lap“ herunterladen oder die Geocache-Touren der Stadt entdecken.

Discgolf im Roderbruch und Vahrenheide

Sauber gezielt: Die Frisbee-Scheibe landet im Korb. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

Minigolf spielen und Frisbee werfen – wer hat das im Familienurlaub nicht schon gemacht? In Hannover kann man beides verbinden, und zwar kostenlos. In den Stadtteilen Roderbruch und in Vahrenheide stehen zwei öffentliche Discgolf-Parcours. Bei der Golf-Variation zielt man mit einer Wurfscheibe auf Körbe und absolviert mehrere „Bahnen“. Das Ziel: Mit möglichst wenig Würfen, die Frisbee im Korb unterzubringen.

Graffiti-Spaziergänge in der Stadt

Kunstwerke auf Häusern: Ein Graffiti in Linden. © Quelle: Irving Villegas

Mehr und mehr Graffitis zieren Hauswände in der Stadt Hannover. Sie sind keine Schmierereien, sondern echte Kunstwerke. Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) hat vier verschiedene Rundgänge rund um Streetart und Graffiti in den Stadtteilen Nordstadt, Mitte, Linden, List und Oststadt entwickelt. Diese Rundgänge können kostenfrei auf der Internetseite der Stadt Hannover angesehen werden.

Radtouren durch die Region Hannover

Blaue Markierungen wie diese Holzpfosten am Kronsberg weisen den Weg auf dem Grünen Ring durch die Region Hannover. © Quelle: Sascha Priesemann

Der Grüne Ring ist seit vielen Jahren einer der bekanntesten Raderholungsrouten in Hannover. Den 80 Kilometer langen Basisring durch die Region dürften viele Radfahrerinnen und Radfahrer bereits kennen. Zum Grünen Ring gehören allerdings auch fünf weniger bekannte Schleifen. Die Touren sind mit blauen Pfosten oder Markierungen gekennzeichnet.Den genauen Routenverlauf finden Sie hier.

Wandern an Klippen und Wasserfall im Süntel

Wer eine Wandertour plant, der denkt wahrscheinlich zunächst an Harz oder Deister. Weniger bekannt dürfte für viele der Süntel sein. Der kleine Gebirgszug bei Bad Münder am Rande der Region Hannover bietet aber einige Attraktionen. Da sind zum Beispiel der Langenfelder Wasserfall und die schroffen Klippen des Hohensteins, die bis zu 40 Meter steil abfallen.

Eine besondere Burg am Rande des Schlosses

Die Überreste der Burg Calenberg bei Pattensen. © Quelle: Frank Wilde

Das Schloss Marienburg in der Nähe von Pattensen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ganz in der Nähe aber steht eine weitere Burg – weniger bekannt und auch nicht sonderlich gut erhalten. Dies macht die Feste Calenberg zugleich aber auch spannend. Denn von der 3500 Quadratmeter großen Burganlage sind nur noch einzelne Überreste, die dem Ort aber zugleich eine mystische Atmosphäre verleihen. Obwohl die Kellergewölbe inzwischen zu großen Teilen verschlossen sind, lohnt ein Besuch.

Tiere satt: Alternativen zum Zoo

Ein Waschbär gönnt sich in der Waldstation Eilenriede eine Pause. © Quelle: Nicolai Thielker

Wer in den Sommerferien Tiere sehen möchte, steuert zumeist den Zoo Hannover oder das Wisentgehege in Springe an. Wer sich dort schon sattgesehen hat, kann es mal mit ein paar weniger bekannten Alternativen probieren. Die Waldstation in der Eilenriede ist zwar kein klassischer Tierpark. Dennoch können dort Frettchen, Waschbären oder Wasserinsekten beobachtet werden. Der Eintritt ist frei.

Apropos Insekten: Die gibt es auch in der Schmetterlingsfarm in Steinhude zu sehen. Sie ist die größte ihrer Art in Europa. Passionsfalter, Bananenfalter oder der Schwalbenschwanz flattern hier umher. Zahlreiche weitere Krabbeltiere wie Spinnen oder Ameisen lassen sich ebenso bestaunen. Erwachsene zahlen 9 Euro für Farm und Insektenmuseum, für Kinder kostet der Eintritt 6 Euro.

Geheimtipps für Badeseen

Der Bordenauer See in Neustadt. © Quelle: Mirko Bartels

Altwarmbüchener See? Silbersee? Kennt man. Bei schönen Wetter sind viele Badestellen in Hannover überlaufen. Wir haben bei haz.de sechs Geheimtipps für Badeseen gesammelt, an denen man selbst im Hochsommer noch ein Plätzchen finden.

Museen mit besonderen Exponaten

© Quelle: Clemens Heidrich

Wer sich für Hunderte Trikots, Schals oder Wimpel begeistern kann, der ist im Fußballmuseum in Springe richtig. Dort sammelt Peter Saloga zahlreiche Exponate rund um den Sport und die Fankultur. Wer einmal zwischen den Fußballschätzen wandeln möchte, der muss sich vorher anmelden.

Das Küchenmuseum „World of Kitchen“ in der List beherbergt mehr als 10.000 Exponate in 40 Küchen. Dort entdeckt man Geräte zum Kochen, die längst aus den Schubladen verschwunden sind. Oder unaufgeräumte 70er-Küchen, die irgendwie jeder in dieser Generation hatte. Der Besuch ist nur innerhalb einer Führung möglich. Die kostet pro Person 13,90 Euro.

Das Kindermuseum Zinnober in Linden ist indes für den Nachwuchs gedacht. Es ist kein klassisches Museum mit einer Sammlung von Objekten. Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 13 Jahren sollen hier viel ausprobieren und gemeinsam entdecken. Anfassen ist in diesem Museum ausdrücklich erwünscht. Regelmäßig gibt es neue Ausstellungen und Workshops. Der Eintritt kostet 7,50 Euro pro Person.

