﻿Nordstädter Kirchengemeinde feiert

Nordstadt. Die Nordstädter Kirchengemeinde hat dieses Jahr besonderen Grund zum Feiern: Die Lutherkirche wird 125 Jahre alt. Eingeweiht wurde das Gotteshaus am 24. Juli 1898.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Gemeindefest rund um die Lutherkirche lädt die Kirchengemeinde alle Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstadt ein. Um 11 Uhr läuft ein Gottesdienst in der Lutherkirche. Ab 12 Uhr gibt es Grillgut, Pommes, Kaffee, Kuchen, Eis. Auf der Bühne treten ab 12.30 Uhr Posaunenchor, eine Gruppe mit iranischen Tänzen und Liedern, ein Zauberer sowie die Band Portless auf.

Kinderspiele und Musik

Für Kinder werden Spiele angeboten, die Jugendfeuerwehr Limmer ist mit einem Feuerwehrfahrzeug vor Ort. Außerdem machen die Kitas der Gemeinde, die Gemeindejugend und der Kirchenbauverein beim Fest mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Lutherkirche dient den evangelisch-lutherischen Christen in der Nordstadt seit ihrer Einweihung als Gotteshaus – abgesehen von einer zwölf Jahre langen Unterbrechung durch Kriegsschäden. Am Palmsonntag 1945 wurde die Kirche zerbombt, nur die Fassade blieb stehen. Bis zum Wiederaufbau feierte die Gemeinde ihre Gottesdienste im Saal über der Kita in der Callinstraße 26. Von der sogenannten Saalkirche konnte die Gemeinde am 1. Advent 1957 wieder in die Lutherkirche wechseln. bil

HAZ