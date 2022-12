Die Polizei Hildesheim bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen. Das Mädchen gilt seit Sonnabend als vermisst, möglicherweise hält die Teenagerin sich in Hannover auf – dorthin gibt es noch alte Verbindungen. Die Jugendliche war schon Anfang November eine Woche weg.

Die Polizei bittet auch in Hannover um Mithilfe bei der Suche nach der 13-Jährigen.

13-Jährige aus Hildesheim seit Sonnabend vermisst – Mädchen könnte in Hannover sein

Hildesheim/Hannover. Ein 13-jähriges Mädchen aus Hildesheim ist seit dem Wochenende verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Teenagerin dort zuletzt am Sonnabendnachmittag gesehen. Jegliche Fahndungsmaßnahmen der Ermittler verliefen bislang erfolglos, deshalb haben sie jetzt ein Foto der Jugendlichen samt Zeugenaufruf veröffentlicht. Laut Polizei hält sie sich möglicherweise in Hannover auf. Es handelt sich um dasselbe Mädchen, das bereits Anfang November in Vahrenheide verschwand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Auskunft der Hildesheimer Ermittler ist das Mädchen etwa 1,65 Meter groß und hat schulterlange, blonde Haare. „Sie wirkt älter als 13 Jahre“, sagt Sprecher Jan Paul Makowski. Zuletzt trug die Teenagerin eine dicke, schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und schwarze Adidas-Sneaker. Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Hildesheimer Polizei unter der Telefonnummer (051 21) 93 91 15 entgegen.

Seit Sonnabend vermisst: die 13-Jährige aus Hildesheim. © Quelle: Polizei Hildesheim

13-Jährige nicht das erste Mal vermisst

Und es ist nicht das erste Mal, dass die 13-Jährige spurlos verschwindet: Schon vor etwa anderthalb Monaten suchte die Polizei Hannover nach Informationen dieser Redaktion nach ihr. Damals kehrte sie nicht zu ihrem Elternhaus in Vahrenheide zurück. Erst vier Tage später konnten die Ermittler Entwarnung geben, das Mädchen wurde von Beamten in Wunstorf gefunden.