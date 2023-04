﻿13 neue Bücher – Lesetipps für die Kinder

Hannover. Kinder zum Lesen zu bringen ist nicht immer leicht. Doch unter den vielen aktuellen Neuerscheinungen gibt es einige Bücher, die besonders auffallen – sei es durch die Themenwahl, die Erzählweise, die Wahl der Protagonisten oder auch die Bebilderung – so ist für jeden jungen Leser oder Leserin etwas dabei, was ihn oder sie begeistern kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

James Krüss: „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“. Atrium, 222 Seiten, 20 Euro.

Der Autor: Krüss zählt zu den großen deutschen Kinderbuchautoren des 20. Jahrhunderts. „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ erschien 1956. Für „Mein Urgroßvater und ich“ erhielt er den Deutschen Jugendbuchpreis. „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ wurde erfolgreich verfilmt. Krüss starb 1997 auf Gran Canaria.

Immer einen Schalk im Nacken: der Kinderbuchautor James Krüss. © Quelle: Atrium Verlag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Buch: Die Möwe Alexandra und ihr Freund, der Leuchtturmwärter lieben Geschichten und Gedichte über alles! Und so erzählen sie sich oder lassen sich von anderen herrlichen Figuren wie Tante Julie, dem Poltergeist Hans im Netz, der kleinen unartigen Wolke, dem listigen Wassermann Markus Marre und anderen die schönsten Geschichten erzählen.

James Krüss: Der Leuchtturm auf den Hummerklippen. © Quelle: Atrium

Für wen geeignet: Ein Riesenspaß zum Vorlesen und Zuhören ab fünf Jahren. Wer einst das Buch als Kind vorgelesen bekommen hat, wird in Erinnerungen schwelgen. Aber die fantasiereichen, liebevoll von Maja Bohn illustrierten Geschichten werden auch heute viele neue kleine Fans finden.

Über antike Superhelden

James Davis: Mythen, Monster, Machtkämpfe im alten Griechenland. © Quelle: Knesebeck Verlag

James Davies: „Mythen, Monster, Machtkämpfe im alten Griechenland“. Knesebeck, 64 Seiten, 20 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über den Autor: James Davies ist Illustrator und Autor aus Wales und lebt in Bristol. Er hat schon viele Bilderbücher und Sachbücher für Kinder illustriert und geschrieben.

Das Buch: Im farbigen Comicstil erzählt dieses Buch im Schnelldurchlauf die griechischen Sagen und gibt dabei einen ersten Überblick über die Götter und antiken Superhelden Griechenlands. Dazu ist es herrlich und witzig gezeichnet. Zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es immer wieder Doppelseiten, die über Begriffe aufklären, Hintergrundinfos geben oder Helden vorstellen.

Für wen geeignet: Empfehlenswerter Lesespaß und ideale Einstiegslektüre in die alten griechischen Sagen ab acht Jahren und älter.

Über verlorene Socken

Justyna Bednarek: Die erstaunlichen Abenteuer von zehn Socken. © Quelle: woow books

Justyna Bednarek: „Die erstaunlichen Abenteuer von zehn Socken (vier rechten und sechs linken)“. Woow Books, 162 Seiten, 16 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Die polnische Kinderbuchautorin ist Journalistin und lebt mit drei Kindern und vielen Socken in Warschau.

Das Buch: Wer kennt nicht das Phänomen, dass einzelne Socken verschwinden? Auch Mama und Bea stehen vor diesem Rätsel – bis der Klempner ein Loch im Boden findet: „Sie sind abgehauen, die Schlawiner“, erklärt er. Natürlich! Und so begleiten wir die zehn Socken auf ihren Abenteuern.

Für wen geeignet: Herrlich bunt illustriertes Buch mit nicht zu viel Text, aber umso mehr Witz und Charme – ideal zum Vorlesen. Grundschulkinder ab sieben Jahren können ihre Lesekünste natürlich auch selbst erproben.

Über den Mut zum Outen

Jenny Jägerfeld: Best Bro ever. © Quelle: Urachhaus-Verlag

Jenny Jägerfeld: „Best Bro Ever“. Urachhaus, 155 Seiten, 16 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Die Schwedin ist Psychologin mit einer therapeutischen Praxis. Für ihre Romane gewann sie bereits viele Preise und Auszeichnungen.

Das Buch: Måns geht mit seiner Mutter nach Stockholm und hofft auf einen Neuanfang. Der gelingt auch zunächst, schnell findet er in Mikkel einen Freund, gemeinsam erleben sie viele schöne Sachen und werden sogar Blutsbrüder. Doch dann findet Mikkel heraus, dass Måns ursprünglich gar kein Junge ist und will nichts mehr von ihm wissen. Måns ist am Boden zerstört – kann er nie hoffen, so akzeptiert zu werden wie er ist?

Für wen geeignet: Wunderbares Jugendbuch, das mit einer Leichtigkeit gekonnt in die Tiefe geht und so ein brisantes und aktuelles Thema sensibel erzählt. Ab zehn Jahren.

Über Einsamkeit und Trauer

Mareike Krügel: Almuth und der Hühnersommer. © Quelle: Beltz & Gelberg Verlag

Mareike Krügel: „Almuth und der Hühnersommer“. Beltz & Gelberg, 190 Seiten, 13 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Krügel stammt aus Kiel und schreibt für Kinder und Erwachsene.

Das Buch: Almuth ist mit ihrer Familie aus Berlin aufs Land gezogen. Ihr Bruder ist krank und verträgt die Stadtluft nicht. Almuth findet das okay, denn sie will auch, dass es ihrem Bruder besser geht. Auf dem Nachbargrundstück wohnen ein alter, trauriger Mann und seine Hühner. Almuth besucht ihn und bringt wieder Freude in sein Leben. Bis eines Morgens zwei Hühner fehlen – getötet von einem Raubtier. Almuth beschließt, die anderen Vögel zu retten – und noch so einiges mehr.

Für wen geeignet: Eine wunderschöne Sommergeschichte ab acht Jahren mit einer herzensguten, klugen Protagonistin, die man einfach gern haben muss.

Über Depression

Kiran Millwood Hargrave: Julia und der Hai. © Quelle: Loewe

Kiran Millwood Hargrave: „Julia und der Hai“. Loewe, 244 Seiten, 20 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin; Für ihre Bücher wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem British Book Award. Sie lebt in Oxford.

Das Buch: Die Sommerferien verbringt Julia mit ihren Eltern auf Unst, einer der nördlichsten Shetlandinseln. Ihr Vater soll dort den Leuchtturm automatisieren, ihre Mutter, eine Meeresbiologin, will einen uralten Hai suchen und mehr über die Zeit herausfinden. Während Julia in Kin einen Freund findet, erkennt sie ihre Mutter immer weniger: Denn diese verrennt sich bis zur Selbstaufgabe und Selbstlüge in ihr Forschungsprojekt.

Für wen geeignet: Poetisches Buch, in dem sensible Themen wie Mobbing, psychische Erkrankungen und viele andere einfühlsam und kindgerecht aufgegriffen werden. Ab elf Jahren.

Über ein Wolfsmädchen

Georg Dreißig: Aliyeh – die Schwester der Wölfe. © Quelle: Urachhaus-Verlag

Georg Dreißig: „Aliyeh – die Schwester der Wölfe“. Urachhaus, 211 Seiten, 18 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Autor: Dreißig ist Pfarrer der Christengemeinschaft, einer der Anthroposophie nach Rudolf Steiner nahestehenden Gemeinschaft.

Das Buch: Aliyeh wuchs bei Wölfen auf. Als die Menschen sie finden, verhält sie sich wie ein Wolf. Aber dennoch fasst sie langsam Vertrauen zu der Familie, die sie aufnimmt. Doch die Dorfbewohner wollen Aliyeh nicht behalten und jagen sie fort – zurück zu den Wölfen. Aber Aliyeh ist mit einem Auftrag auf die Welt gekommen: Sie soll das Licht ohne Glanz finden, das Leben schenkt.

Für wen geeignet: Erzählerisch wirkt der Roman manchmal etwas aus der Zeit gefallen, insgesamt eine mystische Geschichte mit vielen spannenden und tiefen Passagen und Bildern ab zehn Jahren.

Über die Flucht aus Eritrea

Filimon Mebrhatom: Ich will doch nur frei sein. © Quelle: Gulliver

Filimon Mebrhatom: „Ich will doch nur frei sein“. Gulliver, 396 Seiten, 10 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Autor: Mebrhatom ist in Eritrea aufgewachsen und als Jugendlicher nach Deutschland geflohen. 2019 wurde er als Flüchtling anerkannt.

Das Buch: Mit nur 14 Jahren bricht Filimon Mebrhatom allein auf, um über Äthiopien, Sudan und Libyen nach Europa zu fliehen. Mehrmals ist er dem Tode nahe, wird gedemütigt, ausgeraubt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Immer wieder ist er fast am Verdursten und Verhungern. Sein Bericht zeigt die schonungslose Brutalität der Schlepperbanden sowie die Grausamkeit und Gefahren, die die Menschen, die Europa lebendig erreichen, hinter sich haben.

Für wen geeignet: Authentische und sehr eindrucksvolle Biografie – ein wertvoller Beitrag zum Thema Flucht und Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland. Das Buch ist schockierend und hinterlässt garantiert viel Gesprächsbedarf. Tipp: Am besten gemeinsam lesen. Ab 14 Jahren.

Über Autismus

Elle McNicoll: Wie unsichtbare Funken. © Quelle: Atrium

Elle McNicoll: „Wie unsichtbare Funken“. Atrium, 225 Seiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin : Die Schottin lebt in London. Das Buch wurde in England ausgezeichnet.

Das Buch: Addie ist Autistin und nimmt die Welt viel intensiver wahr. Immer wieder muss sie versuchen, sich selbst herunterzuregulieren, wenn zu viele Eindrücke auf sie einstürzen oder sie verunsichern. In der Schule hat sie es nicht leicht, sie wird gemobbt und auch ihre Lehrerin versteht sie nicht. Als das Thema Hexenverfolgung im Unterricht behandelt wird, kann sie die Ungerechtigkeit – damals wie heute – nicht mehr ertragen und geht in die Offensive.

Für wen geeinget: Ein sehr fesselndes Buch, emphatisch aus der Sicht von Addie geschrieben und mit der klaren Botschaft, Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Ab zehn Jahren.

Über das Gewinnen

Anna Ruhe/ Max Meinzold: Ozeanis. © Quelle: Arena

Anna Ruhe/Max Meinziold: „Ozeanis. Mit Karacho in die Tiefe“. Arena Fun, 116 Seiten, 13 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Ruhe studierte Kommunikationsdesign und ist Schriftstellerin.

Das Buch: Leevi, Kala und Enno leben in Milmar, einer Meerstadt unter der Erde. Das Trio tritt beim Ozeanis-Rennen an. Die drei gelten als Außenseiter, weil sie noch nie gewonnen haben. Bisher haben die Gegner sie immer mit fiesen Tricks ausschalten können. Ob sie dieses Mal eine Chance haben?

Für wen geeignet: Eine rasante Story, viele farbige Bilder, kurze Kapitel mit nicht zu viel Text ziehen auch Kinder zwischen acht und elf Jahren gut in die Story, die ansonsten eher Lesemuffel sind.

Über häusliche Gewalt

Onjali Q. Raúf: Der Stern vor meinem Fenster. © Quelle: Atrium

Onjali Q. Raúf: „Der Stern vor meinem Fenster“. Atrium, 306 Seiten, 17 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Die Britin ist Gründerin von „Making Herstory“, einer Organisation, die Männer, Frauen und Kinder ermutigt, eine gerechtere und gleichberechtigtere Welt zu schaffen. Als Autorin hat sie bereits mehrere Preise gewonnen.

Das Buch: Aniyah und ihr Bruder Noah leben in einer Pflegefamilie, seit ihre Mutter plötzlich „verschwunden“ ist. Als Aniyah am Himmel einen neuen Stern entdeckt, ist ihr klar, dass dies ihre Mutter ist. Denn Menschen mit besonders strahlendem Herzen werden zu Sternen – so wie jetzt ihre Mutter auf sie hinabblickt. Doch dann erfährt sie, dass in einem Gewinnspiel für ihren Stern ein Name gesucht wird. Aniyah ist entsetzt und so macht sie sich mit ihrem Bruder und den Pflegegeschwistern auf, um die Verantwortlichen im Observatorium in London davon abzuhalten, den Stern zu taufen. Auf der Reise kommen aber auch immer mehr Erinnerungen hoch, was ihr Vater ihrer Mutter wirklich angetan hat.

Für wen geeignet: Ein sehr berührendes, emotionales, teils sehr trauriges Buch, das schwere Themen wie häusliche Gewalt kindgerecht aufgreift und trotz allem Kraft und Hoffnung gibt. Empfohlen ab zehn Jahren.

Über Ungeheuer

Hans Jorgen Sandnes: Krypto. © Quelle: Loewe Verlag

Hans Jorgen Sandnes: „Krypto – geheimnisvolle Meereswesen“. Graphix Loewe, 145 Seiten, 15 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Autor: Der Norweger ist Illustrator, Animationsdesigner und Autor. Krypto ist das erste Buch, das er sowohl gezeichnet als auch geschrieben hat. Der Autor ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Das Buch: Ophelia ist begeistert, ihre neue Pflegefamilie wohnt direkt am Meer. Schnell freundet sie sich mit dem alten Fischer Bernard an, zusammen erkunden sie das Gewässer und entdecken sogar ein Meerungeheuer. Doch keiner glaubt ihnen. So gehen die zwei selbst auf Entdeckungsreise und tauchen ab in ein spannendes Abenteuer in der Tiefe des Meeres.

Für wen geeignet: Spannend erzählte Graphic Novel – ideal für Kinder ab neun Jahren, die vielleicht nicht ganz so begeistert lange Texte lesen und daher ansonsten ungern zu Büchern greifen. Bei diesem durchgehend farbig illustrierten Comic-Roman können auch sie gut in die spannende Story abtauchen.

Über Tod und Leben

Brenda Heijnis: Skaterherz. © Quelle: Mixtvision

Brenda Heijnis: „Skaterherz“. Mixtvision, 140 Seiten, 16 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Autorin: Die Niederländerin arbeitete zunächst als Artdirector und Lehrerin für kreative Kommunikation. Heute ist sie Grafikdesignerin und Autorin.

Das Buch: Elias ist schwer herzkrank. Jetzt endlich bekommt er ein Spenderherz und kann auf ein neues Leben hoffen. Doch nach der Operation sitzt ein fremder Junge an seinem Bett, den nur Elias sehen kann. Es ist Boyd, dessen Herz nun für Elias schlägt. Die Jungen freunden sich an – der ängstliche Elias und Boyd, der mit seinem mutigen Herzen einst über die Stränge geschlagen ist.

Lesen Sie auch

Für wen geeignet: Wie wertvoll das Leben ist und wie wichtig es ist, dafür mutig zu kämpfen, erzählt diese Geschichte auf ergreifende Weise Kindern ab zwölf Jahren.