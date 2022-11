﻿14.800 Menschen nutzen Rufbus Sprinti im Oktober in Springe

Der Rufbus Sprinti wird immer beliebter. In den Pilotkommunen Springe, Wedemark und Sehnde nutzten nach Angaben der Region Hannover im Oktober 37.000 Fahrgäste das Angebot – davon allein 14.800 in der Deisterstadt. 95 Prozent der Fahrtwünsche konnten erfüllt werden.

Springe. Das Rufbus-Angebot „Sprinti“ bleibt für die Region Hannover ein Erfolgsmodell – noch nie habe man so viele Fahrgäste befördert wie zuletzt, berichtete die Region jetzt im Verkehrsausschuss. Man habe im Oktober „ein neues Allzeithoch“ erreicht: Allein in Springe seien in diesem Monat 14.800 Fahrgäste befördert worden. Zusammen mit Sehnde (6400) und der Wedemark (15.800) komme man auf mehr als 37.000 Nutzer – so viele wie nie zuvor.

Schon im Frühjahr und Sommer sei es gelungen, in den drei Pilotkommunen jeden Monat die 30.000er-Marke zu knacken – allerdings wohl auch unterstützt durch das 9-Euro-Ticket, das im Juni, Juli und August die Nahverkehrsnutzerzahlen überall höher schnellen ließ. Umso höher sei der Oktobererfolg zu bewerten, heißt es bei der Region.

Sechs zusätzliche Fahrzeugen auf Sprinti-Routen

Das Angebot selbst werde „immer bekannter und beliebter“, ist die Region überzeugt: Nach wie vor gelinge es, neue Fahrgäste zu gewinnen, die Sprinti vorher nicht genutzt haben. Außerdem habe es sich bezahlt gemacht, den Fuhrpark mit sechs zusätzlichen Fahrzeugen aufzustocken. Der Algorithmus, der die Fahrtwünsche und die Routen berechnet, sei „noch effizienter geworden“.

So sei es auch gelungen, die zwischendurch sehr schlechten Fahrtwunschquoten wieder zu erhöhen: Noch im Mai hatte man fast 25 Prozent der Anfragen ablehnen müssen. Mittlerweile habe man eine Quote von 95 Prozent erreicht und könne so „nahezu alle Fahrtwünsche“ erfüllen.

Von Christian Zett