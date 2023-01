Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Untersuchungshaft wegen Mordes gegen den 14-jährigen Schüler beantragt, der beschuldigt wird, einen Mitschüler getötet zu haben. Am Donnerstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch ein erstes Obduktionsergebnis wird erwartet.

Hannover. Der 14-jährige Wunstorfer, der beschuldigt wird, einen gleichaltrigen Schulkameraden getötet zu haben, wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage. Der entsprechende Termin soll in Neustadt am Rübenberge stattfinden. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft wegen Mordes beantragt. Staatsanwalt Can Türkay stellte außerdem ein vorläufiges Obduktionsergebnis im Verlaufe des Tages in Aussicht.