Ein Jugendrichter hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den 14-Jährigen erlassen, der einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben soll. Der Richter sah ein Mordmerkmal als gegeben. Der Beschuldigte kommt nun in die Jugendanstalt in Hameln.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket