﻿Twinkle Light Cruise: 150 blinkende Bullis rollen durch Hannovers City

Ein Blickfang in der Vorweihnachtszeit: Überwiegend historische Bullis und andere Fahrzeuge, geschmückt mit Lichterketten, sind am Sonnabendabend vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt gefahren. Die Twinkle Light Cruise fand zum vierten Mal statt.

Hannover. Motoren röhren, Lichter blinken und Weihnachtslieder dröhnen aus Boxen – rund 150 überwiegend historische VW-Bullis und andere Oldtimer machen sich bereit für eine Parade durch Hannovers Innenstadt. Die Autofans haben sich am Samstagabend vor dem Neuen Rathaus auf dem Trammplatz getroffen, bestaunt von Hunderten Zuschauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bund geschmückt: Dieser Oldtimer führt die Parade an. © Quelle: Andreas Schinkel

Bereits ein Advents-Tradition

Bereits zum vierten Mal findet die Twinkle Light Cruise in Hannover statt. Initiatoren sind Bulli-Fans, unterstützt wird die Aktion aber auch von Volkswagen Nutzfahrzeuge. "Für uns ist die Teilnahme an der Twinkle Light Cruise schon eine kleine Adventstradition geworden", erklärt Tobias Twele, Projektleiter bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Wenn es draußen kalt und dunkel sei, komme die Weihnachtsstimmung mit den leuchtenden Bullis direkt in die Stadt gefahren, sagt er. Erstmals reiht sich ein nagelneuer Strom-Bulli in die Parade ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lichterglanz: Nicht nur Bullis reihen sich in die Parade durch die City ein. © Quelle: Andreas Schinkel

Trommler stimmen Zuschauer ein

Zum Auftakt hauen die Musiker vom Drumcorps Bimotion auf ihre Trommeln und bringen die eingefrorenen Zuschauer am Friedrichswall zum Mitwippen. Um 18.20 Uhr ist es endlich so weit. Der erste Fahrer im bunt geschmückten historischen Camping-Bus wirft den Motor an und fährt hupend an den Menschenmengen vorbei Richtung Zentrum. Nicht nur Bullis folgen ihm, auch alte VW-Käfer fahren hinterher, Oldtimer von Mercedes-Benz sowie Weihnachtsmänner auf historischen Rollern. Etliche Zuschauer zücken ihre Smartphones und halten ihre Eindrücke von der Twinkle Light Cruise fest. „So schön“, entfährt es einer Zuschauerin.